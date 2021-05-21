Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir? Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...

Oyunculuk ile ilgilenmeye başladıktan sonra mühendis olarak çalışmayı bıraktı. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde burslu olarak bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra ilk defa kamera karşısına "Zeytinyağlı Yiyemem Aman" isimli televizyon filmi ile geçti.

İlk dizi kariyeri ise "Elif" adlı dizide başladı. Bu dizide Selim karakterine hayat vermiştir. Bu dizinin ardından "Adı Zehra" isimli dizide rol aldı.

2019'da "Kim daha Mutlu" adlı filmde "Kemal karakterine hayat verdi. 2020 yılında Bozdağ Film tarafından yapılan "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminde "Akıncı Sungur" karakterini canlandırdı. 2021 yılında Bozdağ Film imzalı, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, tarih ve kurgu türündeki Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi "Bozkır Arslanı Celaleddin" dizisinde Celaeddin Harezmşah karakterini canlandırıyor.