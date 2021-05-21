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Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir? Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...

? ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin sürükleyici hikayesi yakından takip edilirken, oyuncuları hakkında da araştırmalar başladı. Dizide Şehzade Celaleddin'i canlandıran Emre Kıvılcım'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir? , kaç yaşında ve nereli? İşte Emre Kıvılcım'ın hayat hikayesi...

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Giriş Tarihi: 21.05.2021
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Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir? Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...

? , kaç yaşında? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cengiz Han'a, "Keşke benim oğlum olsaydı" dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah'a yıldız oyuncu Emre Kıvılcım hayat veriyor. Emre Kıvılcım'ın hayat hikayesini merak eden seyirciler, internet üzerinden oyuncu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir? Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Emre Kıvılcım'ın hayat hikayesi...

EMRE KIVILCIM KİMDİR?

Emre Kıvılcım, 2 Eylül 1990 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. 10 yaşına kadar memleketi olan Malatya'da yaşadı. Daha sonra İstanbul'da ikamet etmeye başladı. Aynı zamanda Kimya Mühendisi olan ünlü oyuncu, İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine yüksek lisans yaptı.

Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor? BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Celaleddin Harzemşah kimdir? CELALEDDİN HARZEMŞAH KİMDİR?

Oyunculuk ile ilgilenmeye başladıktan sonra mühendis olarak çalışmayı bıraktı. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde burslu olarak bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra ilk defa kamera karşısına "Zeytinyağlı Yiyemem Aman" isimli televizyon filmi ile geçti.

İlk dizi kariyeri ise "Elif" adlı dizide başladı. Bu dizide Selim karakterine hayat vermiştir. Bu dizinin ardından "Adı Zehra" isimli dizide rol aldı.

2019'da "Kim daha Mutlu" adlı filmde "Kemal karakterine hayat verdi. 2020 yılında Bozdağ Film tarafından yapılan "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminde "Akıncı Sungur" karakterini canlandırdı. 2021 yılında Bozdağ Film imzalı, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, tarih ve kurgu türündeki Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi "Bozkır Arslanı Celaleddin" dizisinde Celaeddin Harezmşah karakterini canlandırıyor.

CELALEDDİN HARZEMŞAH KİMDİR?

Celaleddin Harzemşah'ın asıl adı Mengüberti'dir. Celaleddin Harzemşah'ın babası Harezmşah Alaaddin Muhammed, annesi Hint bir cariye olan Ayçiçek Hatun'dur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarıdır.

Babası Alaaddin Muhammed'in Cengiz Han tarafından mağlup edilip Aralık 1220'de Hazar Denizi'nde bir adada ölümünden önce veliaht tayin edilmesi üzerine Harezmşahlar Devleti hükümdarı olmuştur. Fakat kendinin Şah olarak anılmasına karşı çıkmış ve Sultan olarak anılmasını buyurmuştur.

Moğollara karşı Türkiye Selçuklularıyla ve Eyyubilerle iş birliği yaparak daha fazla ilerlemelerine engel oldu. Babasının vefat etmesinden sonra bazı beyler sultan olmasını istemeyerek Celaleddin Harzemşah'a suikast düzenledi.

Arkasından yapılan tüm planların üstesinden gelerek tahtı elde eden sultanın en büyük hedefi Moğolların daha fazla yağma ve talan yapmasına engel olmaktı. Doğu Anadolu bölgesinden Anadolu topraklarına giriş yapan ve Gürcü ve Ermenilerden oluşan 40 bin kişilik orduyu bertaraf ederek ilerlemesini sürdürdü.

İslam kumandı olarak tarihe geçen Celaleddin Harzemşah, Müslümanlara karşı zulüm yapan her milletle mücadele etti. Özellikle Moğol ve Gürcülerle çok çetin mücadele halindeydi. Moğollar, Celaleddin Harzemşah'ı Ortadoğu'ya girmelerinde en büyük engel olarak görmekteydi. Siyasi ve idari anlamda maruz kaldığı zayıflıklara rağmen savaş meydanlarında çok önemli başarılar elde etmiştir.

Cengaver bir komutan olan Celaleddin Harzemşah aynı zamanda alimlere büyük ehemmiyet verirdi. Sarayında çevresinde asker ve idareciler kadar alimlerin de olmasına özen gösterirdi.

Türk-İslam tarihinin en cesur komutanlarından olan Celaleddin Harzemşah, 1231 yılında Moğollarla girdiği savaşta saldırıya uğrayarak şehit düştü.

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