Sultan Alaeddin Muhammed kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin Kaan Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sultan Alaeddin Muhammed kimdir? ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Sürükleyici hikayesiyle ön plana çıkan dizide Sultan Alaeddin'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Dizide Sultan Alaeddin Muhammed'i ünlü oyuncu Kaan Yalçın canlandırıyor. Peki, BSultan Alaeddin Muhammed kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin Kaan Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kaan Yalçın'ın hayat hikayesi...
Bozkır Arslanı Celaleddin Sultan Alaeddin Muhammed kimdir? sorusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah devletinin sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesi Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesini anlatıldığı dizide Alaeddin Muhammed'in hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Sultan Alaeddin Muhammed kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin Kaan Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kaan Yalçın ile ilgili merak edilenler...
ALAEDDİN MUHAMMED KİMDİR?
Alaaddin Muhammed Harezmşah Aralık 1221'de hayatını kaybetmişti. Harezmşahlar Devleti'nin 1200-1221 döneminde Harezmşah unvanı ile hükümdarı idi. Saltanatının başında Büyük Selçuklu Devleti'nin çökmesi nedeniyle geniş topraklar elde etmiştir. Fakat sonradan Cengiz Han hükümdarlığı altında genişlemeye başlayan Moğollar ile savaşmak zorunda kalmıştır. Moğol orduları Harezmşah ülkesini talan ve harap edip halkına büyük zayiat verdirmişlerdir.
Alaaddin Muhammed Harezmsah Moğol ordularına yenildi ve sonunda onlar tarafından kovalanıp Hazar Denizi üzerinde bir adaya saklandı ve 1221'da bu adada açlıktan hayatını kaybetti.
KAAN YALÇIN KİMDİR?
20 Mayıs 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kaan Yalçın, ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanmış ve mezun olmuştur. Yalçın, kamera karşısına ilk defa "Son Türbedar" adlı sinema filmiyle geçmiştir.
Bugüne kadar "Leylan", "Arka Sıradakiler", "Yeter", "Arka Sokaklar", "Bu Şehir Arkandan Gelecek" ve "Beni Bırakma" gibi projelerde rol almıştır.
ATV ekranlarında yeni başlayan tarihi dizi Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Alaeddin Muhammed karakterine hayat verecek.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Beni Bırakma
Komşular
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Memur Muzaffer
Adanalı
Leylan
Arka Sıradakiler
Arka Sokaklar
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