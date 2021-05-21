Bozkır Arslanı Celaleddin Sultan Alaeddin Muhammed kimdir? sorusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah devletinin sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesi Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesini anlatıldığı dizide Alaeddin Muhammed'in hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Sultan Alaeddin Muhammed kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin Kaan Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kaan Yalçın ile ilgili merak edilenler...

ALAEDDİN MUHAMMED KİMDİR?

Alaaddin Muhammed Harezmşah Aralık 1221'de hayatını kaybetmişti. Harezmşahlar Devleti'nin 1200-1221 döneminde Harezmşah unvanı ile hükümdarı idi. Saltanatının başında Büyük Selçuklu Devleti'nin çökmesi nedeniyle geniş topraklar elde etmiştir. Fakat sonradan Cengiz Han hükümdarlığı altında genişlemeye başlayan Moğollar ile savaşmak zorunda kalmıştır. Moğol orduları Harezmşah ülkesini talan ve harap edip halkına büyük zayiat verdirmişlerdir.

Alaaddin Muhammed Harezmsah Moğol ordularına yenildi ve sonunda onlar tarafından kovalanıp Hazar Denizi üzerinde bir adaya saklandı ve 1221'da bu adada açlıktan hayatını kaybetti.