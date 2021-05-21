Celaleddin Harzemşah kimdir? Tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Celaleddin Harzemşah Türk mü?
Celaleddin Harzemşah kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? sorusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümü bugün izleyiciyle buluşuyor. Tanıtımları milyonlarca kez izlenen dizide Celaleddin Harzemşah'ın hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Harzemşahlar'ın son hükümdarı Celaleddin Harzemşah'ın hayat hikayesini yazımızda ele aldık. Peki, Celaleddin Harzemşah kimdir? Tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Celaleddin Harzemşah Türk mü? İşte Celaleddin Harzemşah ile ilgili tüm detaylar...
Celaleddin Harzemşah kimdir? ATV ekranlarında Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin', ilk bölümüyle bugün seyirciyle buluşacak. Harzemşah devletinin sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesi Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesini anlatacak dizide Celaleddin Harzemşah'ın hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Celaleddin Harzemşah kimdir? Tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Celaleddin Harzemşah Türk mü? İşte Celaleddin Harzemşah'ın hayatı...
CELALEDDİN HARZEMŞAH KİMDİR?
Celaleddin Harzemşah'ın asıl adı Mengüberti'dir. Celaleddin Harzemşah'ın babası Harezmşah Alaaddin Muhammed, annesi Hint bir cariye olan Ayçiçek Hatun'dur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarıdır.
Babası Alaaddin Muhammed'in Cengiz Han tarafından mağlup edilip Aralık 1220'de Hazar Denizi'nde bir adada ölümünden önce veliaht tayin edilmesi üzerine Harezmşahlar Devleti hükümdarı olmuştur. Fakat kendinin Şah olarak anılmasına karşı çıkmış ve Sultan olarak anılmasını buyurmuştur.
Moğollara karşı Türkiye Selçuklularıyla ve Eyyubilerle iş birliği yaparak daha fazla ilerlemelerine engel oldu. Babasının vefat etmesinden sonra bazı beyler sultan olmasını istemeyerek Celaleddin Harzemşah'a suikast düzenledi.
Arkasından yapılan tüm planların üstesinden gelerek tahtı elde eden sultanın en büyük hedefi Moğolların daha fazla yağma ve talan yapmasına engel olmaktı. Doğu Anadolu bölgesinden Anadolu topraklarına giriş yapan ve Gürcü ve Ermenilerden oluşan 40 bin kişilik orduyu bertaraf ederek ilerlemesini sürdürdü.
İslam kumandı olarak tarihe geçen Celaleddin Harzemşah, Müslümanlara karşı zulüm yapan her milletle mücadele etti. Özellikle Moğol ve Gürcülerle çok çetin mücadele halindeydi. Moğollar, Celaleddin Harzemşah'ı Ortadoğu'ya girmelerinde en büyük engel olarak görmekteydi. Siyasi ve idari anlamda maruz kaldığı zayıflıklara rağmen savaş meydanlarında çok önemli başarılar elde etmiştir.
Cengaver bir komutan olan Celaleddin Harzemşah aynı zamanda alimlere büyük ehemmiyet verirdi. Sarayında çevresinde asker ve idareciler kadar alimlerin de olmasına özen gösterirdi.
Türk-İslam tarihinin en cesur komutanlarından olan Celaleddin Harzemşah, 1231 yılında Moğollarla girdiği savaşta saldırıya uğrayarak şehit düştü.
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