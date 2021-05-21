Celaleddin Harzemşah kimdir? Tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Celaleddin Harzemşah Türk mü?

Babası Alaaddin Muhammed'in Cengiz Han tarafından mağlup edilip Aralık 1220'de Hazar Denizi'nde bir adada ölümünden önce veliaht tayin edilmesi üzerine Harezmşahlar Devleti hükümdarı olmuştur. Fakat kendinin Şah olarak anılmasına karşı çıkmış ve Sultan olarak anılmasını buyurmuştur.

Moğollara karşı Türkiye Selçuklularıyla ve Eyyubilerle iş birliği yaparak daha fazla ilerlemelerine engel oldu. Babasının vefat etmesinden sonra bazı beyler sultan olmasını istemeyerek Celaleddin Harzemşah'a suikast düzenledi.