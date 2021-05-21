Bozkır Arslanı Celaleddin Şemseddin kimdir? Ferhat Yılmaz kaç yaşında? Gerçek adı, Instagram hesabı...
Bozkır Arslanı Celaleddin Şemseddin kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Şemseddin'e hayat veren Ferhat Yılmaz merak ediliyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin Şemseddin kimdir? Ferhat Yılmaz kaç yaşında? Gerçek adı, Instagram hesabı...
Bozkır Arslanı Celaleddin Şemseddin kimdir? Ferhat Yılmaz kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler araştırılıyor. Ferhat Yılmaz, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin oyuncuları arasında yer alıyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin Şemseddin kimdir? Ferhat Yılmaz kaç yaşında? Gerçek adı, Instagram hesabı...
ŞEMSETTİN NE DEMEK?
Dinin güneşi, dinin değerli kişisi demektir. İslâm tarihinde birçok meşhur şahsın bu lakabla anıldığı görülmektedir.
Kökeni: Arapça
FERHAT YILMAZ KİMDİR?
1973 tarihinde dünyaya gelen Ferhat Yılmaz, 1999 – 2001 yılları arasında televizyonlarda oynayan Yılan Hikayesi dizisindeki Rambo Berk karakteri ile ismini duyurmuştu. Daha sonra 2004-2006 yılları arasında BKM ekibinde yer aldı. Birçok sinema filminde rol alan Ferhat Yılmaz aynı zamanda birçok dizide de konuk oyuncu oldu. Ferhat Yılmaz aslen Samsun'ludur.
ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER:
Kalk Gidelim (İsmet Kırbaç, TV Dizisi 2019-2020)
Şaşkınlar Çetesi (Sinema Filmi 2017)
Zor yıllar (Sinema Filmi 2017)
Baba Candır (TV Dizisi 2016)
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