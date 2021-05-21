Bozkır Arslanı Celaleddin Şemseddin kimdir? Ferhat Yılmaz kaç yaşında? Gerçek adı, Instagram hesabı...

FERHAT YILMAZ KİMDİR?

1973 tarihinde dünyaya gelen Ferhat Yılmaz, 1999 – 2001 yılları arasında televizyonlarda oynayan Yılan Hikayesi dizisindeki Rambo Berk karakteri ile ismini duyurmuştu. Daha sonra 2004-2006 yılları arasında BKM ekibinde yer aldı. Birçok sinema filminde rol alan Ferhat Yılmaz aynı zamanda birçok dizide de konuk oyuncu oldu. Ferhat Yılmaz aslen Samsun'ludur.