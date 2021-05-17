Son dakika: Kurtlar Vadisi dizisinin Polatı Necati Şaşmaz ile eşi Nagehan Şaşmaz hakkında flaş karar
Adını Kurtlar Vadisi dizisindeki "Polat" karakteriyle ile hafızalara kazıyan oyuncu Necati Şaşmaz ile eşi Nagehan Şaşmaz arasındaki çekişmeli boşanma davasında mahkeme, tarafları eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi. Peki, çocukların velayeti kimde olacak? Necati Şaşmaz iki çocuğu için ne kadar para ödeyecek? İşte son dakika magazin haberine dair flaş detaylar...
SON DAKİKA MAGAZİN HABERLERİ | Kurtlar Vadisi dizisinin Polatı Necati Şaşmaz ile eşi Nagehan Şaşmaz hakkında mahkeme kararını verdi.
Anadolu 2. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraflar katılmazken, davacı-karşı davalı avukatları yer aldı.
Davayı karara bağlayan mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi. Tarafların müşterek çocuklarının velayetinin anneye verilmesine karar veren mahkeme, çocukların ebeveynlerin ortak kararı olmadığı sürece herhangi bir ebeveyn tarafından yurt dışına çıkarılmamasına hükmetti.
Mahkeme tarafların eşit kusurlu olduğuna kanaat getirerek tarafların maddi-manevi tazminat taleplerini reddetti.
Mahkeme, tarafların dosyaya yansıyan ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alarak, davalı-karşı davacı Nagehan Şaşmaz'ın yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verdi.
Mahkeme, Necati Şaşmaz'ın iki çocuğu için ayda toplam 16 bin lira nafaka ödenmesine karar verdi.
NE OLMUŞTU?
2012 yılında hayatlarını birleştiren Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz 2019 yılında birbirlerine karşılıklı boşanma davası açmıştı.
Dava dilekçesinde, Necati Şaşmaz 10 milyon lira tazminat ve çocukların velayetini isterken, Nagehan Şaşmaz psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü öne sürerek 20 milyon lira tazminat ile kendisi ve 2 oğlu için toplam 60 bin lira aylık nafaka talebinde bulunmuştu.
Ayrıca boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz'ın konuşmalarını habersiz olarak 11 defa telefona kaydettiği iddiasıyla asliye ceza mahkemesinde yargılanan Necati Şaşmaz, üzerine atılı tüm suçlamalardan beraat etmişti.
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