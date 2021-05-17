Mehmet Ulaşan (Mehmet Javeed) açıkladı: TikTokerların Survivor’ı “Tikvavor” geliyor!
Bi’ Başka ekibi Türkiye’nin ilk fenomen akademisi Boom Club’a konuk oldu. Fenomen evinde, diksiyondan, görsel şovlara, müzikten, iletişime kadar birçok farklı dalda konularına hâkim isimlerce 8 TikTok fenomenine eğitim veriliyor. O 8 TikTok fenomeninden biri olan Mehmet Ulaşan (Mehmet Javeed) Bi’ Başka’da İrem Erbaş’a samimi açıklamalarda bulundu.
Fenomen, ünlü TikTokerlar ile Survivor konseptli bir yarışma düzenleyeceklerini belirterek "İsmi Tikvavor olacak. 12 fenomen yarışacak. Onun hazırlığını yapıyoruz" dedi.
Nasılsın, görüşmeyeli nasıl gidiyor hayat?
İlk görüştüğümüzde daha iyiydim. Daha yoğun çalışmaya başladık. Sabah 7'de kalktım bugün :)
Boom Club'tan bahseder misin bize?
Burası bir fenomen akademisi. Herkesin bir hayali, hedefi var ve herkes buraya gerçekleştirmek için geldi. Sinema sektörüne geçiş yapmak için geldiğimiz bir yer aslında. Eğitimler alıyoruz burada. Yarışmalar oluyor. Yarışmaların sonunda da büyük ödüller var: ev, araba, telefon gibi. Eğleniyoruz baya.
"TİKVAVOR" GELİYOR!
Başka projeler var mı?
Survivor konsepti yapacağım. İsmi Tikvavor olacak. 12 fenomen yarışacak. Onun hazırlığını yapıyoruz.
Fenomen arkadaşın Eda Sakız ile aranız bozuk. Eda, kanalımıza konuk olduğunda senin hakkında da konuştu. Nankör olduğunu söyledi. Sen cevaben ne söylemek istersin?
Eda'nın videosunu açıp bakmadım ama keşfetime düştü. Bana nankör demiş ama Allah görüyor her şeyi. Kötü bir amaçla söylediğini düşünmüyorum ama yanlış yaptığını anlayacak zamanla. Nankörsün Eda Sakız :)
"YILLARIN ÜNLÜSÜ 7 BİN TL İÇİN OLAY YARATTI!"
Demet Akalın, TikTokerlara 'soyguncu' dedi. Üzerine alındın mı? Üzüldün mü?
Bence 7 bin TL'lik güzel bir reklam oldu onun için. Uzun Makarna (Özgür Balakar) arkadaşımın sevgilisi. Onun adına çok üzüldüm. Kötü bir konuma düştü insanların gözünde. Keşke yaşanmasaydı böyle bir durum. Yılların ünlüsüsün, 7 bin TL için böyle bir olay yaratmak bana saçma geldi. Kızı da TikTok kullanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık lise 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖL ders seçimi, kayıt yenileme son gün ne zaman?
- 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Çarşamba tam gün sokağa çıkma yasağı var mı? Kamuda mesai olacak mı?
- Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? 65 yaş üstü, 18 yaş altı dışarı çıkma saatleri...
- Spor salonları açıldı mı? 2021 kontrollü normalleşme ile spor salonları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı!
- AVM'ler açık mı? Hafta içi AVM'ler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kontrollü normalleşme ile AVM çalışma saatleri...
- 17 Mayıs bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Banka çalışma saatleri değişti mi? Normalleşmede bankalar kaça kadar açık?
- BİM'den pazartesi sürprizi! 17 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Elektrikli scooter, 8 bölmeli dolap...
- Kreş ve anaokulları bugün açık mı? 2021 MEB kreş ve anaokulları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı!
- Onaylanırsa marketlerde olmayacak! Düzenleme yolda, raflardan kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve MİGROS bundan sonra...
- Bunu yaparsan paran cebinde kalıyor! 1.500 TL masraf yapmamak mümkün! O kolay yöntem...
- 16 Mayıs korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi...