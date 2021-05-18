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Hande Subaşı ve sevgilisi Alican Ulusoy yaz sezonunu erken açtı! Pozlarına beğeni yağdı

Oyuncu ve sevgilisi , yaz sezonunu erken açtı. Uzun süredir birlikte olan ikili, geçtiğimiz hafta soluğu 'da aldı. İkilinin aşk dolu pozları sosyal medyada romantizm rüzgarları estirdi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Hande Subaşı ve sevgilisi Alican Ulusoy yaz sezonunu erken açtı! Pozlarına beğeni yağdı

Oyuncu Hande Subaşı ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Alican Ulusoy, yaz sezonunu erken açtı. Geçtiğimiz hafta 'a giden sevgililer, aşk dolu pozlarıyla sosyal medyada romantizm rüzgarları estirdi. İkiliye imrenen takipçileri ise "Aşk Bodrum'da yaşanıyor" yorumları yaptı.

İKONİK TEYZEYLE ÇEKİM

Şarkıcı Faruk K, "Hadi Bakalım" şarkısı için marka danışmanı 'ın objektifine poz verdi. Faruk K'ya bu çekimlerde 75 yaşındaki Türkiye'nin en yaşlı model ve oyuncusu Nezahat Oyna eşlik etti. Türkiye'nin ikonik teyzesi ve popçunun rengarenk pozları beğeni topladı.

7 MÜJDESİ

Gökhan Türkmen, "7" adını verdiği yedinci stüdyo albümünün 4 Haziran'da tüm dijital platformlarda yer alacağını açıkladı. Türkmen'in enternasyonal sounda sahip disko funk albümü, ev ortamında üretildi.

ANA-OĞUL ŞEHİR TURU

, iş temposundan bulduğu her fırsatı oğlu Leon'a ayırıyor. Güzel oyuncu ve oğlu, önceki gün de turu yaptı.

YAZ HAVASI

Bayramı Bodrum'da geçiren Mustafa Ceceli ile Selin İmer, bu pozlarıyla Instagram'a yaz havası getirdi. Eşsiz Bodrum manzarasını arkalarına alıp poz veren gözde ikiliye, "Bodrum'un çifte kumruları" yorumu yağdı.

BİR DÜNYA DESTEK

Akıncı'nın sevilen oyuncusu Şükrü Özyıldız, kişisel eşyalarını istismara uğrayan çocuklara destek için Givin'e bağışladı. Özyıldız'ın büyük talep gören eşyalarından elde gedilen gelirle 4 çocuğa destek sağlandı.

HATİCE'NİN CANI

Güzel oyuncu , kalpleri ısıttı. Şendil'in önceki gün yapımcı 'la evliliğinden olan dört yaşına basan oğlu Can'la paylaştığı bu karesine "Maşallah" yorumları yağdı.

HANDE'NİN BEBEKLERİ

Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı ismi Hande Soral, bu pozlarıyla yüzleri gülümsetti. Güzel oyuncu, iki köpeğiyle verdiği pozuna "Hepiniz benim bebeklerimsiniz" diye yazdı.

BERRAK SUS PUS

Aşktaki hızına yetişilmeyen Berrak Tüzünataç, Uraz Kaygılaroğlu ile de yollarını ayırdı. Sadece birkaç ay birlikte olduğu ünlü oyuncudan neden ayrıldığı merak konusu olan güzel oyuncu, önceki gün Bebek'te soruları yanıtsız bıraktı.

OLAY İKİLİ YAN YANA

Can Yaman ve ihanetine göz yumduğu Diletta Leotta, önceki gün dostlarıyla bir araya geldi. Skandalın ardından ilk kez sosyal medyada birlikte pozlarını yayınlayan ikilinin keyifli halleri, İtalya'nın da gündemindeydi.

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