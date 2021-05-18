Hande Subaşı ve sevgilisi Alican Ulusoy yaz sezonunu erken açtı! Pozlarına beğeni yağdı
Oyuncu Hande Subaşı ve sevgilisi Alican Ulusoy, yaz sezonunu erken açtı. Uzun süredir birlikte olan ikili, geçtiğimiz hafta soluğu Bodrum'da aldı. İkilinin aşk dolu pozları sosyal medyada romantizm rüzgarları estirdi.
Oyuncu Hande Subaşı ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Alican Ulusoy, yaz sezonunu erken açtı. Geçtiğimiz hafta Bodrum'a giden sevgililer, aşk dolu pozlarıyla sosyal medyada romantizm rüzgarları estirdi. İkiliye imrenen takipçileri ise "Aşk Bodrum'da yaşanıyor" yorumları yaptı.
İKONİK TEYZEYLE ÇEKİM
Şarkıcı Faruk K, "Hadi Bakalım" şarkısı için marka danışmanı Selim Akar'ın objektifine poz verdi. Faruk K'ya bu çekimlerde 75 yaşındaki Türkiye'nin en yaşlı model ve oyuncusu Nezahat Oyna eşlik etti. Türkiye'nin ikonik teyzesi ve popçunun rengarenk pozları beğeni topladı.
7 MÜJDESİ
Gökhan Türkmen, "7" adını verdiği yedinci stüdyo albümünün 4 Haziran'da tüm dijital platformlarda yer alacağını açıkladı. Türkmen'in enternasyonal sounda sahip disko funk albümü, ev ortamında üretildi.
ANA-OĞUL ŞEHİR TURU
Hande Ataizi, iş temposundan bulduğu her fırsatı oğlu Leon'a ayırıyor. Güzel oyuncu ve oğlu, önceki gün de İstanbul turu yaptı.
YAZ HAVASI
Bayramı Bodrum'da geçiren Mustafa Ceceli ile Selin İmer, bu pozlarıyla Instagram'a yaz havası getirdi. Eşsiz Bodrum manzarasını arkalarına alıp poz veren gözde ikiliye, "Bodrum'un çifte kumruları" yorumu yağdı.
BİR DÜNYA DESTEK
Akıncı'nın sevilen oyuncusu Şükrü Özyıldız, kişisel eşyalarını istismara uğrayan çocuklara destek için Givin'e bağışladı. Özyıldız'ın büyük talep gören eşyalarından elde gedilen gelirle 4 çocuğa destek sağlandı.
HATİCE'NİN CANI
Güzel oyuncu Hatice Şendil, kalpleri ısıttı. Şendil'in önceki gün yapımcı Burak Sağyaşar'la evliliğinden olan dört yaşına basan oğlu Can'la paylaştığı bu karesine "Maşallah" yorumları yağdı.
HANDE'NİN BEBEKLERİ
Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı ismi Hande Soral, bu pozlarıyla yüzleri gülümsetti. Güzel oyuncu, iki köpeğiyle verdiği pozuna "Hepiniz benim bebeklerimsiniz" diye yazdı.
BERRAK SUS PUS
Aşktaki hızına yetişilmeyen Berrak Tüzünataç, Uraz Kaygılaroğlu ile de yollarını ayırdı. Sadece birkaç ay birlikte olduğu ünlü oyuncudan neden ayrıldığı merak konusu olan güzel oyuncu, önceki gün Bebek'te soruları yanıtsız bıraktı.
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