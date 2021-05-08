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Kurtlar Vadisi için kritik adım... Kurtlar Vadisi Kaos yeniden başlayacak mı, ne zaman? Son noktayı koydu...

Kurtlar Vadisi Kaos yeniden başlayacak mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok önemli isimi kadrosunda bulunduran ve bir döneme damga vuran dizinin yeniden yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Başrol oyuncusu ve yapımcı olan Necati Şaşmaz'ın yaptığı açıklamalar hayranlarını heyecanlandırdı. İşte, Kurtlar Vadisi Kaos yeniden başlayacak mı, ne zaman? Son noktayı koydu...

Giriş Tarihi: 08.05.2021 00:53
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Kurtlar Vadisi için kritik adım... Kurtlar Vadisi Kaos yeniden başlayacak mı, ne zaman? Son noktayı koydu...

Kurtlar Vadisi Kaos yeniden başlayacak mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nin yeniden ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Başrol oyuncularının sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalar heyecan yarattı. Uzun yıllar ekranlara gelen dizinin yeniden yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Kurtlar Vadisi Kaos yeniden başlayacak mı, ne zaman? Son noktayı koydu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi için kritik adım... Kurtlar Vadisi Kaos yeniden başlayacak mı, ne zaman? Son noktayı koydu...

KENAN İMİRZALIOĞLU'NDAN YEŞİL IŞIK!

Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğundan ayrıldığı iddia edilen Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'ta rol alacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Kurtlar Vadisi için kritik adım... Kurtlar Vadisi Kaos yeniden başlayacak mı, ne zaman? Son noktayı koydu...

Teklif geldiğini medyada öğrendiğini belirten oyuncu, teklif gelmesi durumunda değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna da, "Arkadaşlar oyunculuğu bırakmadık. Herhangi bir teklif yok ancak gelen bir teklif olursa neden olmasın" şeklinde konuşarak Kurtlar Vadisi için yeşil ışık yaktı.

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Kurtlar Vadisi için kritik adım... Kurtlar Vadisi Kaos yeniden başlayacak mı, ne zaman? Son noktayı koydu...

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası merakla beklenen Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi ve yeni oyuncuları henüz belli olmadı.

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Kurtlar Vadisi için kritik adım... Kurtlar Vadisi Kaos yeniden başlayacak mı, ne zaman? Son noktayı koydu...

Yapımcıdan gelecek açıklama bekleniyor. Dizinin henüz çekimleri başlamadı ve dolayısıyla herhangi bir fragmanı da yayınlanmış değil...