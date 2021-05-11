Kurtlar Vadisi’nde baron Mehmet Karahanlı’nın kızı Safiye’yi canlandırmıştı! Görenler şaştı kaldı

Kurtlar Vadisi'nde baron Mehmet Karahanlı'nın kızı Safiye Karahanlı karakterini ustalıkla oynayan 1980 doğumlu ünlü oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı Kurtlar Vadisi'nde yer alan diğer oyuncular ve Begüm Kütük Yaşaroğlu'nun inanılmaz değişimi…