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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi’nde baron Mehmet Karahanlı’nın kızı Safiye’yi canlandırmıştı! Görenler şaştı kaldı

Kurtlar Vadisi’nde baron Mehmet Karahanlı’nın kızı Safiye’yi canlandırmıştı! Görenler şaştı kaldı

Kurtlar Vadisi'nde baron Mehmet Karahanlı'nın kızı Safiye Karahanlı karakterini ustalıkla oynayan 1980 doğumlu ünlü oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı Kurtlar Vadisi'nde yer alan diğer oyuncular ve Begüm Kütük Yaşaroğlu'nun inanılmaz değişimi…

Giriş Tarihi: 11.05.2021 00:47 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 00:50
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Kurtlar Vadisi’nde baron Mehmet Karahanlı’nın kızı Safiye’yi canlandırmıştı! Görenler şaştı kaldı

Kurtlar Vadisi'nde baron Mehmet Karahanlı'nın kızı Safiye Karahanlı karakterini canlandıranoyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi’nde baron Mehmet Karahanlı’nın kızı Safiye’yi canlandırmıştı! Görenler şaştı kaldı

İşte yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı Kurtlar Vadisi'nde yer alan diğer oyuncular ve Begüm Kütük Yaşaroğlu'nun inanılmaz değişimi…

Oktay Kaynarca

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Kurtlar Vadisi’nde baron Mehmet Karahanlı’nın kızı Safiye’yi canlandırmıştı! Görenler şaştı kaldı

Nihat Nikerel

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Kurtlar Vadisi’nde baron Mehmet Karahanlı’nın kızı Safiye’yi canlandırmıştı! Görenler şaştı kaldı

Gürkan Uygun

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Kurtlar Vadisi’nde baron Mehmet Karahanlı’nın kızı Safiye’yi canlandırmıştı! Görenler şaştı kaldı

Sefa Zengin