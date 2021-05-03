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Kurtlar Vadisi dizisinin Derya'sı Seray Sever’in son hali olay oldu

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın kız kardeşi Derya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Seray Sever'in son fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu. Seray Sever'in yıllara meydan okuyan pozları sosyal medyada olay oldu. İşte Kurtlar Vadisi'ne damga vuran Derya'yı canlandıran Seray Sever'in son hali ve Kurtlar Vadisi'nde yer alan Necati Şaşmaz'ın da (Polat Alemdar) aralarında yer aldığı oyuncuların inanılmaz değişimleri…

Giriş Tarihi: 03.05.2021 23:45
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Kurtlar Vadisi dizisinin Derya'sı Seray Sever’in son hali olay oldu

Kurtlar Vadisi dizisinde Derya karakterini canlandıran Seray Sever renkli fotoğraflarıyla şaşırttı. Kurtlar Vadisi'nde gösterdiği üstün rol kabiliyetiyle zirve yapan Seray Sever'in yıllar sonraki halini görenler sosyal medyadan beğeni yağmuruna tuttu. İşte ünlülerin eski ve yeni halleri...

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Kurtlar Vadisi dizisinin Derya'sı Seray Sever’in son hali olay oldu

Müge Ulusoy

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Kurtlar Vadisi dizisinin Derya'sı Seray Sever’in son hali olay oldu

Sönmez Atasoy

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Kurtlar Vadisi dizisinin Derya'sı Seray Sever’in son hali olay oldu

Özgü Namal

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Kurtlar Vadisi dizisinin Derya'sı Seray Sever’in son hali olay oldu

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