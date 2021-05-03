Kurtlar Vadisi dizisinin Derya'sı Seray Sever’in son hali olay oldu

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın kız kardeşi Derya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Seray Sever'in son fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu. Seray Sever'in yıllara meydan okuyan pozları sosyal medyada olay oldu. İşte Kurtlar Vadisi'ne damga vuran Derya'yı canlandıran Seray Sever'in son hali ve Kurtlar Vadisi'nde yer alan Necati Şaşmaz'ın da (Polat Alemdar) aralarında yer aldığı oyuncuların inanılmaz değişimleri…