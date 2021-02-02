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Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki velayet davasında ilk duruşma!

2 yıl önce boşanan ve , çocukları Kuzey’in velayeti için karşı karşıya geldi. Özcan Deniz’in Kuzey’in velayetini almak için açtığı dava bugün görülmeye başlandı. İstanbul Aile Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya Feyza Aktan katılırken Özcan Deniz ise mahkemeye gelmedi. Duruşmanın ardından açıklama yapan Aktan, “Çocuğumun bende kalması için buradayım” dedi. Aktan şiddet ile ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

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Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki velayet davasında ilk duruşma!

15 aylık evliliklerini anlaşmalı olarak bitiren ve , mahkemelik olmuş, Aktan eski eşi hakkında "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.

"ÇAMUR AT İZİ KALSIN"

Özcan Deniz ise yaptığı açıklamada, "Yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'çamur at izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi mağdur etmedim. Yeni projemin arifesinde bunların yaşanması da ayrı bir konu. Kurulacak çok cümle var ama ileride evladımı üzecek kayıtlar bırakmamak adına susuyorum. Ben, bu hayatta en değerli varlığım olan çocuğumu düşünmekteyim. Ve elimden alınmaya çalışılsa da, oğlumu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarmaya çalışıyorum. Onun geleceğini inşa etmekle meşgulüm. Annesi hakkında ulu orta konuşmak gibi bir davranışım olmadı ve olmayacak. Oğlumun geleceğinin gasp edilmesine de asla müsaade etmeyeceğim." İfadelerine yer vermişti.

"HUKUK MÜCADELESİ İÇİNDEYİM"

Aktan açıklamada, "Bugüne kadar hem yazılı hem de görsel medyada herhangi bir açıklamada bulunmadım. Elimden geldiği kadar da kaçtım hep böyle şeylerden. Ancak içinde bulunduğum durum, artık bana bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissettirdi. Öncelikle karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var. Bundan sebeptir ki her anne gibi evladımın benden alınmaması için vermiş olduğum bir hukuk mücadelesinin içerisindeyim. Lanse edildiği gibi kimsenin kariyeriyle bugüne kadar bir derdim olmadı. Bu saatten sonra da asla olamaz" diye konuşmuştu.

VELAYET DAVASINDA İLK CELSE

Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının ilk celsesi bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülü.

Duruşmaya Feyza Aktan ve vekilleri katılırken Özcan Deniz katılım sağlamadı. Davada alınan gizlilik kararı nedeniyle içeriye basın alınmadı. Duruşma sonunda Feyza Aktan açıklamada bulundu. Oğlunun velayeti için hukuk mücadelesi veren Aktan, gizlilik kararı gereğince dava hakkında konuşmayacağını söylerken kendisine yönelten şiddet iddialarını yanıtsız bıraktı.

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