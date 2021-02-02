Kuruluş Osman'ın yıldızı Seray Kaya'dan anlamlı bağış

Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Seray Kaya'dan anlamlı bir bağış geldi.

Seray Kaya, Instagram hesabından paylaştığı kareye, "4 Şubat doğum günüm, sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı, arkadaşlarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Var olun" mesajını yazdı.