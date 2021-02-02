02 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Kuruluş Osman'ın yıldızı Seray Kaya'dan anlamlı bağış

Kuruluş Osman'ın yıldızı Seray Kaya'dan anlamlı bağış

Atv'nin rekortmen dizisi 'da Lena karakterine hayat veren 'dan anlamlı bir bağış geldi. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla doğum gününü ’ne bağışladığını duyurdu ve "Yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek” dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.02.2021
ABONE OL
Kuruluş Osman'ın yıldızı Seray Kaya'dan anlamlı bağış

Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Seray Kaya'dan anlamlı bir bağış geldi.

Seray Kaya, Instagram hesabından paylaştığı kareye, "4 Şubat doğum günüm, sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı, arkadaşlarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Var olun" mesajını yazdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA