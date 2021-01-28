Özcan Deniz’den Feyza Aktan’a bir dava daha! Oturduğu villa için…

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın arasındaki davalara bir yenisi eklendi. Feyza Aktan'ın aldırdığı uzaklaştırma kararının ardından harekete geçen Deniz, eski eşinin oturduğu Zekeriyaköy'deki villa için ecrimisil (haksız işgal) davası açtı. Ünlü sanatçı dilekçesinde, bu zamana kadar ödediği faturaların tutarının tarafına iade edilmesini talep etti.