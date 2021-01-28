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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Özcan Deniz’den Feyza Aktan’a bir dava daha! Oturduğu villa için… Özcan Deniz’den Feyza Aktan’a bir dava daha! Oturduğu villa için…
Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın arasındaki davalara bir yenisi eklendi. Feyza Aktan'ın aldırdığı uzaklaştırma kararının ardından harekete geçen Deniz, eski eşinin oturduğu Zekeriyaköy'deki villa için ecrimisil (haksız işgal) davası açtı. Ünlü sanatçı dilekçesinde, bu zamana kadar ödediği faturaların tutarının tarafına iade edilmesini talep etti.
Giriş Tarihi: 28.01.2021 09:42
Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı boşandığı çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, 'zincirleme şekilde kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından, abisi Ercan Deniz hakkında da, 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'zincirleme şekilde yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından şikâyetçi olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'in haberine göre; bu defa Özcan Deniz mahkemeye başvurdu.
Deniz, Feyza Aktan'a 5 bin liralık ecrimisil (haksız işgal tazminatı) ile şimdilik 5 bin liralık aidat bedeli davası açtı.
Ünlü sanatçı dilekçesinde, bu zamana kadar ödediği faturaların tutarının tarafına iade edilmesini talep etti.
NE OLMUŞTU?
2018'de Feyza Aktan ile nikah masasına oturan şarkıcı Özcan Deniz, aynı yıl nisan ayında oğlu Kuzey Deniz'i kucağına almıştı. Ancak çift, 15 ay evli kaldıktan sonra 2019 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. İkili, çocukları Kuzey için ortak velayet almıştı.