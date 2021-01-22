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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Feyza Aktan’dan Özcan Deniz hakkında şok suçlama: "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" diye tehdit etti… Feyza Aktan’dan Özcan Deniz hakkında şok suçlama: "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" diye tehdit etti…
Özcan Deniz ile Eşi Feyza Aktan arasında sular durulmadı. Özcan Deniz'in Feyza Aktan hakkında dava açmasının ardından Aktan'ın ortaya attığı iddialar şoke etti. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia eden Aktan, Deniz ve abisi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gördüğü şiddeti anlatan Aktan, "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" diye tehdit edildiğini ileri sürdü.
Giriş Tarihi: 22.01.2021 09:17
2018 yılında nikah masasına oturan ve 15 ay sonra tek celsede boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmadı. Feyza Aktan'ın evini gasp ettiğini söyleyen Özcan Deniz'in şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ı karşı karşıya getiren ev haberleri sonrası Feyza Aktan'ın iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Akşam'ın haberine göre; Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı, çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, 'zincirleme şekilde kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'zincirleme şekilde yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından şikayetçi oldu.
HAMİLEYKEN ALDATILDIM
Feyza Aktan'ın hamile olduğu dönemde Özcan Deniz'in evlenmeden önce bir evlilik sözleşmesi yapmak istediğinin anlatıldığı dilekçede, "2018 tarihinde Özcan Deniz'in Aktan'ı eski sevgilisi Buse N. ile aldattığına dair haberler çıkmıştır. Hamile olan Aktan, evi terk edip arkadaşına gitti. Özcan Deniz, tehditle Feyza kendi evine getirmiştir.
Deniz, 'Hakkımda çıkan haberler kariyerimi mahveder' diyerek Aktan'ı eve kilitlemiştir. Aktan'ın kurtulmaya çalışmış, ancak Deniz boğazına yapışarak tokatlar atmış ve kafasına vurmaya başlamıştır. Deniz, daha sonra 'Abimdeki silahı alacağım, ikimizi de burada öldüreceğim' diyerek oradan ayrılmıştır" denildi.
ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİM
Sözleşmeden vazgeçen Deniz'in her şeyin yoluna gireceğine dair söz vererek Aktan ile evlendiğinin belirtildiği dilekçede, "Aktan, çocuk doğduktan sonra yoğun baskılar sonucu sözleşmeyi imzalamıştır. Almanya'da tatilde bir kadınla mesajlaşmış ve taraflar arasında yine tartışma çıkmıştır.