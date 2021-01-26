Özcan Deniz’in kardeşi Sibel Semerci’den Feyza Aktan’a şok suçlama: Çocuğu sakızla besliyor

-Haydi, biraz anket yapalım. Anne olmak sadece doğurmak mıdır? Belki bilmeyenler bir şeyler öğrenir...

-Çocuğunuzun kilo gelişimi yaşıtlarının gerisinde ilerliyor. Nedeni anne olarak bir kase çorba yapmak yerine bisküvi, çikolata ve sakızla besliyorsunuz. Çünkü evladınız dediğiniz bir parça çocuğa ayıracak zamanınız yok. Sizce bu kabul edilebilir bir durum mudur?

-Henüz konuşamayan ve derdini anlatamayan küçük çocuğunuzu tek başına yan komşuya bırakıp, kendiniz bir başka komşunuza çay, kahve içmeye gidebiliyorsunuz çünkü sız gıybet ederken çocuğunuz sizden ilgi bekliyor ve siz onunla ilgilenmeyi tercih etmiyorsunuz. Bu normal bir durum mudur?