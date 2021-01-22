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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Feyza Aktan’ın şiddet ve tehdit iddialarına Özcan Deniz’den yanıt Feyza Aktan’ın şiddet ve tehdit iddialarına Özcan Deniz’den yanıt
Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmadı. Özcan Deniz'in Feyza Aktan hakkında dava açmasının ardından Aktan'ın ortaya attığı iddialar şoke etti. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia eden Aktan, Deniz ve abisi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Feyza Aktan'ın suçlamalarının ardından Özcan Deniz'den yanıt geldi.
Giriş Tarihi: 22.01.2021 17:45 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 17:53
Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 2018'de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Ancak Kuzey adında bir oğulları olan Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın arasında sular bir türlü durulmadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eski eşinin evini gasp ettiğini söyleyen Özcan Deniz'in şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ı karşı karşıya getiren ev haberleri sonrası Feyza Aktan'ın iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.
Akşam'ın haberine göre; Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı, çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, 'zincirleme şekilde kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'zincirleme şekilde yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından şikayetçi oldu.
HAMİLEYKEN ALDATILDIM
Feyza Aktan'ın hamile olduğu dönemde Özcan Deniz'in evlenmeden önce bir evlilik sözleşmesi yapmak istediğinin anlatıldığı dilekçede, "2018 tarihinde Özcan Deniz'in Aktan'ı eski sevgilisi Buse N. ile aldattığına dair haberler çıkmıştır. Hamile olan Aktan, evi terk edip arkadaşına gitti. Özcan Deniz, tehditle Feyza kendi evine getirmiştir..
Deniz, 'Hakkımda çıkan haberler kariyerimi mahveder' diyerek Aktan'ı eve kilitlemiştir. Aktan'ın kurtulmaya çalışmış, ancak Deniz boğazına yapışarak tokatlar atmış ve kafasına vurmaya başlamıştır. Deniz, daha sonra 'Abimdeki silahı alacağım, ikimizi de burada öldüreceğim' diyerek oradan ayrılmıştır" denildi.