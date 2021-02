Sosyal medya fenomeni Ceren Yaldız: İftiraya uğradım!

Çekimlerin ve işlerin nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı?

Her şey yolunda. Sadece 2 hafta önce kötü bir dönemden geçtim. TikTok'a da ara vermiştim. Ama şu an her şey yolunda. Sabahları mutlu uyanıyorum. 6 milyon olduktan sonra insanlar benden daha farklı ve güzel içerikler beklemeye başladı o yüzden çekimler zor gidiyor. Bende daha çok emek vererek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O yüzden daha zorlayıcı ama daha eğlenceli.

İFTİRAYA UĞRADIM

Geçirdiğin zorlu dönem ne anlamda zordu senin için? Neden sosyal medyadan uzak kalacak kadar etkiledi seni?

Sosyal medya üzerinde iftiraya uğradım ama yine de sessizliğimi korudum, fazla konuşma gereği duymadım. Çünkü bir olay üzerinde ne kadar fazla konuşursanız o kadar fazla büyütmüş olursunuz. Açıkçası bazı olaylar beni çok fazla yormuştu o yüzden ara vermek istedim. Şu an gerçekten mutluyum, iyi geldi.

YENİ ŞARKIMIN PLAN AŞAMASINDAYIM

Vermiş olduğun ara, ileriye dönük yeni planlar oluşturmana sebep oldu mu? Yeni içerik düşüncelerin var mı?

Bayağı bir şey planladım kafamda, yeni içerikler olacak. Bir şarkı çıkarmayı düşünüyorum şu anda. Tam net bir plan yok ortada ama zamanı gelince böyle bir şey olacak.

Bu daha önce duyurduğun, bahsettiğin bir şey miydi?

Hayır, ilk defa burada duyuruyorum!

Ne zaman olacak peki çalışmalarına başladın mı? Yoksa henüz plan aşamasında mı?

Şu an sadece plan aşamasındayım, çalışmalarına başlamadım.

BUSE KORKMAZ'IN SESİNİN KÖTÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM

Umarım iyi olur senin için. Buse Korkmaz da yeni şarkı çıkarıyor bununla ilgili ne düşünüyorsun? Sosyal medya fenomenleri şarkı çıkarmaya başladılar ve sen de onların arasına ekleneceksin neler söylemek istersin bununla ilgili?

Artık TikTokerların hepsi şarkı çıkarmaya başladı o yüzden insanlar ağzı olan şarkı çıkarmaya başladı, sesi güzel olan yapsın falan diyorlar. Sesi kötü olanlar da şarkı çıkarıyorlar ama ben Buse'nin sesinin kötü olduğunu düşünmüyorum. Çok net duymadım ama birkaç kesitten falan dinlemişliğim vardır, umarım güzel olur ben başarılı bir iş çıkacağına inanıyorum.

Şarkının sözlerini sen mi yazdın?

Yok, ben yazmadım onlar getirecekler sözleri. Bir şarkı planım vardı ama iptal oldu sanırım. O şarkımı da çok beğenmiştim ama yeni şarkı da umarım güzel olur, içime siner ise onu çıkaracağım.

Belki bir gün diğer şarkını da dinleriz belli mi olur?

İNSANLAR BANA BULAŞMADIKLARI SÜRECE BEN DE BULAŞMAM

Ceren şu an çok zor ve kaotik bir dünyanın içinde olduğunu düşünüyor musun? Başa çıkma yöntemlerin var mı? Var ise nelerdir?

Sabah uyanıyorum ve iki günlük dünya ya diyorum. Sosyal medyadan bir aile ediniyorsunuz fark etmeden kendinize ve siz paylaşım yaptıkça, yayınlar açtıkça daha da çok seviyorlar, bağlanıyorlar, tabi ben de onlara aynı şekilde. Güzel içeriklerimi onlar ile paylaşmalıyım ve onlar için yapmalıyım. O yüzden bu motivasyon ile başa çıkabiliyorum. Zaten çok iyi bilirler; insanlar bana bulaşmadıkları sürece ben de onlara bulaşmam, hiçbir şey söylemem. Yayınlarda da ağzımı açmıyorum sadece sinirlendiğim olaylarda kendimi savunma yöntemlerim oluyor. Bunu da her insan yapar zaten.

Çok fazla bulaşan oluyor mu sana bu camiada?

Evet, yaklaşık 1 ay önce neredeyse herkes salladı dediler genelde ve yayın açıp benim hakkımda konuştular, tam tabiri ile salladılar yani.

Hiç beklemediğin kişilerden aldın sanırım bu yorumları.

Evet, sen de mi falan oldum.

Bunun ileri vadede nasıl geri dönüşleri olacak sence sana? Hep böyle mi devam edecek? Hep bu dünyanın içinde olmak istiyor musun? Keşke fenomen olmasaydım da şu insanlar ile uğraşmasaydım dediğin zamanlar oluyor mu? Pişman mısın?

Evet, çok fazla oluyor aslında. Keşke olmasaydım, normal bir güne uyansaydım dediğim oluyor ama artık bu hayata alıştığım için ve beni seven güzel bir ailem olduğu için bu yolda devam edeceğim. Her şeyi onlar için yapıyorum zaten, emeklerim ve çabalarım onlar ve kendim için. Benim için zaten enlerde üç şey var; normal ailem, sosyal medyadaki ailem ve kendim.