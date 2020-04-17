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Ebru Şallı'nın oğlu Pars hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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EBRU ŞALLI'NIN OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

'nın eski eşi 'dan olan 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Pars'ın dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

'nın ile evliliğinden olan 8 yaşındaki oğlu dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Pars için birçok tedavi yöntemi uygulanmıştı. Ne var ki tedaviler sonuş vermedi.

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BUGÜN KİLYOS'TA DEFNEDİLDİ

Pars bugün Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Pars'ın ölümüyle aile üyeleri ve yakın dostları da yıkılırken birçoğunun corona virüs önlemlerinden dolayı cenazeye katılamaması da ikinci bir üzüntü oldu.

1 YILDIR LENFOMA HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR

Şallı geçen yıl verdiği bir röportajda, Pars'ın bir yıldır hastalıkla mücadele ettiğini açıklayıp "Önceliğim Pars'ın sağlığı" demişti…

"AİLECE HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Geçen yıl lenfoma hastalığına yakalanan 8 yaşındaki oğlunun yaşadığı süreçten de bahseden Ebru Şallı, şunları söylemişti:

"Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."

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Ebru Şallı’nın oğlu Pars vefat etti! Şallı’ya taziye mesajı yağdı EBRU ŞALLI’NIN OĞLU PARS VEFAT ETTİ! ŞALLI’YA TAZİYE MESAJI YAĞDI

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