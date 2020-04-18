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Sinem Kobal'dan anlamlı paylaşım! 'İzolasyondan yoruldun mu?'

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.04.2020
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SİNEM KOBAL'DAN ANLAMLI PAYLAŞIM! 'İZOLASYONDAN YORULDUN MU?'

Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen , sosyal medyadan anlamlı bir fotoğraf paylaştı. Hayvanat bahçesine hapsedilmiş canlıların fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu, "İzolasyondan yoruldun mu? Şimdi onların neler yaşadığını hayal et" dedi.

Oyuncu , sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu. Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen Kobal, hayvanat bahçesinde tutulan hayvanlara dikkat çekti.

Hayvanat bahçesine hapsedilmiş canlıların fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu, "İzolasyondan yoruldun mu? Şimdi onların neler yaşadığını hayal et" dedi.

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