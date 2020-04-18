Sinem Kobal'dan anlamlı paylaşım! 'İzolasyondan yoruldun mu?'
Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen Sinem Kobal, sosyal medyadan anlamlı bir fotoğraf paylaştı. Hayvanat bahçesine hapsedilmiş canlıların fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu, "İzolasyondan yoruldun mu? Şimdi onların neler yaşadığını hayal et" dedi.
Oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu. Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen Kobal, hayvanat bahçesinde tutulan hayvanlara dikkat çekti.
Hayvanat bahçesine hapsedilmiş canlıların fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu, "İzolasyondan yoruldun mu? Şimdi onların neler yaşadığını hayal et" dedi.
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