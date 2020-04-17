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Ezgi Eyüboğlu Oğulcan Engin'in ailesine girdi!

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Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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EZGİ EYÜBOĞLU AİLEYE GİRDİ!

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ve karantina günlerini birlikte geçiren ve 'in ilişkisi yeni bir boyut kazandı. Ezgi Eyüboğlu, aşkının babası 'le 'da karşılıklı takipleşmeye başladı.

Birlikte karantinada olan ile 'in ilişkisi, başka bir boyut kazandı.

Güzel oyuncudan, dikkat çeken hamle geldi. Ezgi Eyüboğlu, aşkının babası 'le 'da karşılıklı takipleşmeye başladı. Bu durum, "Ezgi aileye girdi" dedirtti.

Güzel oyuncunun, Sinan Engin'le takipleşmesinin ardından gözler anne Seda Sayan'a çevrildi.

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