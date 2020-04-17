Ezgi Eyüboğlu Oğulcan Engin'in ailesine girdi!
Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ve karantina günlerini birlikte geçiren Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'in ilişkisi yeni bir boyut kazandı. Ezgi Eyüboğlu, aşkının babası Sinan Engin'le Instagram'da karşılıklı takipleşmeye başladı.
Birlikte karantinada olan Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'in ilişkisi, başka bir boyut kazandı.
Güzel oyuncudan, dikkat çeken hamle geldi. Ezgi Eyüboğlu, aşkının babası Sinan Engin'le Instagram'da karşılıklı takipleşmeye başladı. Bu durum, "Ezgi aileye girdi" dedirtti.
Güzel oyuncunun, Sinan Engin'le takipleşmesinin ardından gözler anne Seda Sayan'a çevrildi.
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