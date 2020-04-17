Ebru Şallı’nın oğlu Pars vefat etti! Şallı’ya taziye mesajı yağdı

Eski manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Pars 8 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir lenfoma tedavisi gören Pars'ın ölümü Şallı ve ailesini yıkarken ünlü isme taziye mesajı yağdı. Başta sanatçı dostları olmak üzere birçok kişi Ebru Şallı ve ailesine taziye mesajlarını iletti.