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Ebru Şallı’nın oğlu Pars vefat etti! Şallı’ya taziye mesajı yağdı

Eski manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Pars 8 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir lenfoma tedavisi gören Pars'ın ölümü Şallı ve ailesini yıkarken ünlü isme taziye mesajı yağdı. Başta sanatçı dostları olmak üzere birçok kişi Ebru Şallı ve ailesine taziye mesajlarını iletti.

Giriş Tarihi: 17.04.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 15:04
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Ebru Şallı’nın oğlu Pars vefat etti! Şallı’ya taziye mesajı yağdı

Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu Pars, lenfoma tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oğlunun acı haberiyle yıkılan Şallı'nın Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafının altına taziye yorumları yapılırken sanatçı dostlarından da taziye mesajları geldi.

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Ebru Şallı’nın oğlu Pars vefat etti! Şallı’ya taziye mesajı yağdı

TAZİYE YORUMLARI YAĞDI

Harun Tan'dan olan oğlunu dün akşam hastanede kaybeden Ebru Şallı, acıyla yıkıldı. Dün sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Şallı, takipçilerine "Evde kal" çağrısında bulundu. Şallı'nın çocuğunun vefat ettiğini öğrenen sosyal medya kullanıcıları ise son paylaştığı fotoğrafın altına yorum yaparak baş sağlığı diledi.

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Ebru Şallı’nın oğlu Pars vefat etti! Şallı’ya taziye mesajı yağdı

İşte Ebru Şallı'ya atılan taziye mesajlarından bazıları…

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Ebru Şallı’nın oğlu Pars vefat etti! Şallı’ya taziye mesajı yağdı

Ebru Şallı ve ailesi için sanatçı dostlarından da taziye mesajları gelmeye başladı. İşte o taziye mesajlarından bazıları…

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Ebru Şallı’nın oğlu Pars vefat etti! Şallı’ya taziye mesajı yağdı

IŞIN KARACA: Küçük melek, Allah gani gani rahmet eylesin, annecigine babacığına sabırlar versin...
O kadar üzüldüm ki...
Konu çocuklarımız olunca kelimelerim hep eksik...
Cennet bahçelerin meleği Pars, Huzurla uyu...