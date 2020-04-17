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Lenfoma hastalığı nedir? Lenfoma ne demek? Lenf kanseri belirtileri nelerdir?

Lenfoma hastalığı nedir? Lenf kanseri olark bilinen tıbbi adı lenfoma olan bu hastalık en sık genç erişkinlerde ortaya çıkıyor, çocukluk çağında en sık karşılaşılan hastalık olarak dikkat çekiyor. Hastalık, genellikle lenf bezlerinden ve bazen de herhangi bir organdan köken alan heterojen bir grup kanser türüdür. Peki, lenfoma hastalığı nedir? Lenfoma ne demek? Lenf kanseri belirtileri nelerdir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 14:02
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Lenfoma hastalığı nedir? Lenfoma ne demek? Lenf kanseri belirtileri nelerdir?

Lenfoma hastalığı nedir? Lenfoma belirtileri neler? Lenfoma hastalığı, lenf bezesinde büyüklük, vücutta 38 derece ve üzerinde yüksek ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, ciltte kaşıntı, halsizlik, yorgunluk, düşkünlük ve tutulan organa ait herhangi bir belirti ile kendini gösterebiliyor. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, lenfoma hastalığı ile ilgili merak edilenleri sayfamızda derledik. Peki, enfoma hastalığı nedir? Lenfoma ne demek? Lenf kanseri belirtileri nelerdir? İşte ayrıntılar...

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Lenfoma hastalığı nedir? Lenfoma ne demek? Lenf kanseri belirtileri nelerdir?

Çoğu zaman grip gibi belirtiler gösteren lenfoma, erken teşhis ve gerekli tedavilerin uygulanması halinde tamamen iyileşme sağlanan bir kanser türü olduğu için lenfoma konusunda bilinçlenmek son derece önem arz ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde lenfoma hastalığı ile ilgili şu bilgiler yer alıyor:

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Lenfoma hastalığı nedir? Lenfoma ne demek? Lenf kanseri belirtileri nelerdir?

LENFOMA HASTALIĞI NEDİR?

Lenfoma, lenf bezi kanseridir. Hastalık, genellikle lenf bezlerinden ve bazen de herhangi bir organdan köken alan heterojen bir grup kanser türüdür. Lenf bezi kanserleri Hodgkin ve Hodgkin Dışı Lenfoma olmak üzere iki alt tiptir. Bunların da kendi içinde çok sayıda alt grupları bulunmaktadır.

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Lenfoma hastalığı nedir? Lenfoma ne demek? Lenf kanseri belirtileri nelerdir?

LENFOMA BELİRTİLERİ NELER?

Lenf bezesinde büyüklük (boyun, koltuk altı, kasık vb), vücutta 38 derece ve üzerinde ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, ciltte kaşıntı, halsizlik, yorgunluk, düşkünlük ve tutulan organa ait herhangi bir belirti görülebilir.

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Lenfoma hastalığı nedir? Lenfoma ne demek? Lenf kanseri belirtileri nelerdir?

LENFOMAYA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Genetik, immünsupresyon, çevresel faktörler, infeksiyöz ajanlar (viruslar, bakteriler) kimyasal ve fiziksel ajanlar, radyasyon, kemoterapi, kollajen doku hastalıkları, bağışıklık sistemi bozulması ve bağışıklık sistemi hastalıkları lenfoma gelişme riskini artırmaktadır.