Lenfoma hastalığı nedir? Lenfoma ne demek? Lenf kanseri belirtileri nelerdir?

LENFOMA HASTALIĞI NEDİR?

Lenfoma, lenf bezi kanseridir. Hastalık, genellikle lenf bezlerinden ve bazen de herhangi bir organdan köken alan heterojen bir grup kanser türüdür. Lenf bezi kanserleri Hodgkin ve Hodgkin Dışı Lenfoma olmak üzere iki alt tiptir. Bunların da kendi içinde çok sayıda alt grupları bulunmaktadır.