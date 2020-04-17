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Lenfoma hastalığı nedir? Lenfoma ne demek? Lenf kanseri belirtileri nelerdir?
Lenfoma hastalığı nedir? Lenf kanseri olark bilinen tıbbi adı lenfoma olan bu hastalık en sık genç erişkinlerde ortaya çıkıyor, çocukluk çağında en sık karşılaşılan hastalık olarak dikkat çekiyor. Hastalık, genellikle lenf bezlerinden ve bazen de herhangi bir organdan köken alan heterojen bir grup kanser türüdür. Peki, lenfoma hastalığı nedir? Lenfoma ne demek? Lenf kanseri belirtileri nelerdir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 17.04.2020 13:56Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 14:02