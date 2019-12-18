Kuruluş Osman 5. bölüm izle! Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 5. bölüm canlı izle! Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman’da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Dizide bu hafta; zehirlenen Bala Hatun’un ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Kafesli çadıra atılan Osman Bey ise kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecek. Dündar Bey ve Osman Bey’in yüzleşmesi nefes kesecek. Osman, Yannis’in hazırladığı panzehiri alıp Bala’yı kurtarabilecek mi? İşte Kuruluş Osman 5. bölüm izleme sayfası…

Kuruluş Osman 5. bölüm canlı izle! ATV'de her Çarşamba akşamı yayınlanan ve reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman 5. bölüm izle! Dizide bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanacak. Dündar Bey ile Osman Bey'in yüzleşmesi obada yeni olaylara yol açacak. Bala Hatun'un zehirlenmesi ve Yannis'in panzehiri bulması Osman'ı ikilemde bırakacak. Osman kaçtıktan sonra Yannis'e ulaşarak Bala Hatun'u kurtarmaya çalışacak. Peki, Bala Hatun ölecek mi? İşte, Kuruluş Osman 5. bölüm tek parça izleme ekranı!

KURULUŞ OSMAN 5. BÖLÜM İZLE!

Dizinin 5. bölümü bu akşam saat 20:00'den itibaren ATV ekranlarından izlenebilecek.

KURULUŞ OSMAN 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak? Kızı kaçırılan Edebalı, onun iyileşmesi için ne yapacak? Osman, Yannis'in elindeki panzehiri alıp Bala'yı kurtarabilecek mi?