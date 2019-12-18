Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit herkesi şaşırttı

Kuruluş Osman dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. atv'de yayınlandığı günden itibaren milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Gösterdiği performans ile adından söz ettirmeyi başaran yıldız oyuncu ile ilgili vatandaşlar internette merak ettiklerine cevap arama başladı. Burak Özçivit ile ilgili aranan soruların başında ise Burak Özçivit nereli sorusu geldi. İşte başta Burak Özçivit olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen memleketleri.