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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit herkesi şaşırttı

Kuruluş Osman dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. atv'de yayınlandığı günden itibaren milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Gösterdiği performans ile adından söz ettirmeyi başaran yıldız oyuncu ile ilgili vatandaşlar internette merak ettiklerine cevap arama başladı. Burak Özçivit ile ilgili aranan soruların başında ise Burak Özçivit nereli sorusu geldi. İşte başta Burak Özçivit olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen memleketleri.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 07:15 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 07:17
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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit herkesi şaşırttı

Kuruluş Osman dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanırken vatandaşlar dizinin oyuncuları hakkında merak ettiklerine cevap arıyor. Milyonların beklediği Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterini canlandıran Burak Özçivit sosyal medyayı salladı. İşte başta Burak Özçivit olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen memleketleri...

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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit herkesi şaşırttı

Esra Bilgiç - Ankara

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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit herkesi şaşırttı

Türkan Şoray - İstanbul

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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit herkesi şaşırttı

Can Yaman - Yugoslavya

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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit herkesi şaşırttı

Barış Arduç - Ankara