Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti

Türk sinemasına damga vuran 'Uçurtmayı Vurmasınlar' filminin yönetmeni Tunç Başaran 81 yaşında vefat etti. Ödüllü film yönetmeni Tunç Başaran, İstanbul'da yumuşak doku kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yeşilçam'ın ünlü yönetmenlerinden Tunç Başaran, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Göztepe Medeniyet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 81 yaşında hayatını kaybetti.

YUMUŞAK DOKU TÜMÖRÜ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

12 yıldır Bandırma'da annesi yazar Pakize Başaran ile birlikte ikamet eden Başaran'ın yumuşak doku tümörü tedavisi gördüğü ve solunum yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi.

'UÇURTMAYI VURMASINLAR'I YÖNETMİŞTİ

Türk sinemasında bir çok filmin yönetmeliğini üstlenen Başaran, Oscar aday adayı olduğu "Uçurtmayı Vurmasınlar" ve "Piano Piano Bacaksız" adlı filmleri ve son olarak yönetmeliğini üstlendiği Abuzer Kadayıf adlı filmi ile biliniyordu. Başaran'ın cenaze töreni ile ilgili bilginin henüz netleşmediği öğrenildi.