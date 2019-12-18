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Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman’da oynayacak mı? Ünlü oyuncudan flaş açıklama!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Burak Özçivit'in "Osman Gazi" karakterine hayat verdiği dizide heyecan tüm hızıyla sürüyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizinin oyuncu kadrosuna Engin Altan Düzyatan'ın katılabileceği iddia edilmişti. Peki, Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'da oynayacak mı? Ünlü oyuncu iddialara yanıt verdi. Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisinde "Ertuğrul Gazi" karakterine hayat vermiş ve karakterin ölmediği, geri dönebileceği iddia edilmişti.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 02:14 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 02:23
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Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman’da oynayacak mı? Ünlü oyuncudan flaş açıklama!

Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'da oynayacak mı? ATV'de her Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman dizisinde heyecan devam ederken, ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın oyuncu kadrosuna dahil olabileceği iddia ediliyordu. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'a Ertuğrul Gazi'nin katılabileceğine yönelik paylaşımlarda bulunuluyor. Konuyla ilgili en net açıklama Engin Altan Düzyatan'dan geldi…

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Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman’da oynayacak mı? Ünlü oyuncudan flaş açıklama!

5 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve her bölümünde reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin devam niteliğinde çekilen Kuruluş Osman'da başrole Burak Özçivit gelmişti.

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Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman’da oynayacak mı? Ünlü oyuncudan flaş açıklama!

Diriliş Ertuğrul'un sona ermesinin ardından Engin Altan Düzyatan da Kurşun dizisine transfer olmuş yeni bir başlangıç yapmıştı.

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Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman’da oynayacak mı? Ünlü oyuncudan flaş açıklama!

Engin Altan Düzyatan'ın Kurşun dizisi final kararı alınca hayranları isyan etmişti ki Düzyatan, hayranlarını çok sevindirecek bir sinyal verdi. Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışında objektiflere yakalanan başarılı oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman’da oynayacak mı? Ünlü oyuncudan flaş açıklama!

Ünlü oyuncu, 'Kurşun' dizisinin final yapmasıyla ilgili "Olur öyle şeyler, hayırlısı olsun. Bazı işler oluyor, bazı işler olmuyor" dedi.