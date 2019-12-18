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Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman’da oynayacak mı? Ünlü oyuncudan flaş açıklama!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Burak Özçivit'in "Osman Gazi" karakterine hayat verdiği dizide heyecan tüm hızıyla sürüyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizinin oyuncu kadrosuna Engin Altan Düzyatan'ın katılabileceği iddia edilmişti. Peki, Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'da oynayacak mı? Ünlü oyuncu iddialara yanıt verdi. Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisinde "Ertuğrul Gazi" karakterine hayat vermiş ve karakterin ölmediği, geri dönebileceği iddia edilmişti.
Giriş Tarihi: 18.12.2019 02:14 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 02:23
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