Kuruluş Osman 5. bölüme damga vuran sahne! At kuyruğu neden bağlanır?
Kuruluş Osman 5. bölümde damga vuran at kuyruğu bağlama sahnesinin ardından at kuyruğu neden bağlanır sorusuna yanıt aranıyor. At kuyruğu bağlamak ne anlama gelir? Kuruluş Osman’da bir sahnede Osman ve Bamsı’nın at kuyruğu bağlaması sosyal medyada gündem oldu. At kuyruğunun bağlanması Oğuz töresinde önemli bir yer tutmaktadır.
At kuyruğu neden bağlanır? Kuruluş Osman'ın 5. bölümünde bir sahnede yer alan at kuyruğu bağlama geleneği merak ediliyor. At kuyruğu bağlamak ne anlama geliyor? Çok konuşulan sahnede Osman Bey ve Bamsı, sefere çıkmadan önce atın kuyruğunu bağlamaya başlıyor. Bunu neden yaptığını soran bir çocuğa ise Türk kültüründe önemli bir yer tutan at bağlama geleneğini anlatıyor.
İŞTE ÇOK KONUŞULAN O SAHNE!
AT KUYRUĞU NEDEN BAĞLANIR?
At kuyruğunu bağlama geleneği Türklere özgüdür. Alp Arslan da, Malazgirt Meydan Savaşı'nda atının kuyruğunu bağlamıştı. Türkler, at kuyruğunu iple bükme ya da bağlamaya sırtlamak derlerdi. Harezmşahlar döneminde yazılmış Türkçe sözlüklerde "tügdi atnın kuyrugın" şeklinde deyimlere rastlanır. At kuyruğunu bağlama geleneği Kırgızlarda, Hunları temsil eden Ho-Chü-P'ing dikilitaşında, Çin ressamı Han-Kan'ın yapmış olduğu bir Hun portresinde ve sair Türk boylarında da görülür. Bu gelenek daha sonra Moğollara da geçmiştir.
Savaşa girmeden önce, at kuyruğu bağlamak, eski bir Türk adetidir. At kuyruğu kesmek ya da bağlamak yüzyıllarca yıl boyunca Türk Toplumları arasında farklı anlamlarda ve farklı şekillerde yaşamıştır.
At kuyruğu bağlamanın amacı çok uzun olan kuyruk kıllarının savaş esnasında atın ayaklarına dolanmasını önlemekti. Türk savaşçıları, çarpışmaya girmeden önce atlarının kuyruklarını ipek ile örüp bağlamaktadırlar. Buna ''Kuyruk Tüğmek''(düğümlemek) veya ''at çermetmek'' denilmekteydi.
At kuyruğu bağlamak aynı zamanda kahramanlık ve yiğitlik alameti sayılmaktaydı. Tarihi kayıtlara göre Sultan Alp Arslan, Malazgirt Savaşına girmeden önce atının kuyruğunu bizzat kendisi bağlamıştır. Bütün askerlerinden de aynı şeyi yapmasını istemiştir. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'e yapılan yas töreninde törene katılanların atlarının kuyrukları kesiktir.
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