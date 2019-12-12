Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine en çok izlenen yapım oldu
Giriş Tarihi: 12.12.2019
ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. Dizi, tüm kişilerde 9,25 izlenme oranı ve 20,86 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9,98 izlenme oranı ve 21,25 izlenme payı aldı.
ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu.
Dizi, tüm kişilerde 9,25 izlenme oranı ve 20,86 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9,98 izlenme oranı ve 21,25 izlenme payı aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- MasterChef Türkiye’deki Batuhan’ın eski hali şaşırtıyor
- Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı!
- Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölüm son fragman
- Aleyna Tilki'nin dudak uçuklatan ceketi
- Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kimmiş!
- Ozan Akbaba'nın eşi herkesi şaşırttı
- Deniz köpürecek
- Kuruluş Osman 4. bölüm izle! Kuruluş Osman 4. bölüm tek parça izle!
- Hande Yener'den rakiplerine: Hepsinin mekanı cennet olsun
- Acun Ilıcalı'dan FOX'ye sert tepki: Bu alenen fikir hırsızlığıdır
Daha Fazla Gör
- Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı!
- Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenmiyor hatası nedir?
- PSG Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
- PSG GS maçı şifresiz izleme yolları! CBC Sport uydu frekansı! CBC Sport nasıl izlenir?
- PSG Galatasaray maçı radyodan dinle! PSG GS maçı canlı radyo yayını!
- İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 DEAŞ'lı terörist Almanya'ya iade edildi
- Kuruluş Osman 4. bölüm izle! Kuruluş Osman 4. bölüm tek parça izle!
- Mert’in ölümüne sebep olan Şırınga çikolata nedir? Şırınga şeklinde çikolata tehlikeli mi?
- PSG Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar! PSG GS şifresiz veren yabancı kanallar listesi!
- Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu | 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor?
- 70 yaşındaki sanatçı kıraathanede kalbine yenik düştü | Mustafa Ödev Necipoğlu kimdir? Video