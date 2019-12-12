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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine en çok izlenen yapım oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.12.2019
EŞKIYA GELENEĞİ SÜRÜYOR

'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. Dizi, tüm kişilerde 9,25 izlenme oranı ve 20,86 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9,98 izlenme oranı ve 21,25 izlenme payı aldı.

ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu.

Dizi, tüm kişilerde 9,25 izlenme oranı ve 20,86 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9,98 izlenme oranı ve 21,25 izlenme payı aldı.

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