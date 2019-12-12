Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine en çok izlenen yapım oldu

ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. Dizi, tüm kişilerde 9,25 izlenme oranı ve 20,86 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9,98 izlenme oranı ve 21,25 izlenme payı aldı.

ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu.

Dizi, tüm kişilerde 9,25 izlenme oranı ve 20,86 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9,98 izlenme oranı ve 21,25 izlenme payı aldı.