Masterchef eleme adayları kim? Masterchef’te bu hafta eleme potasında iki güçlü isim…

Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef’te bu hafta yarışmacılar tüm hünerlerini sergileyip en iyi yemeği yaparak eleme potasından uzak durmaya çalıştı. Haftanın iki eleme adayı da belli oldu. Masterchef’te dün akşam yapılan yarışmada kuzu sarma ve dana sarma gibi yemekler yapan yarışmacılar şeflerden tam puan almak için mücadele verdi. Peki, Masterchef eleme adayları kim oldu? İşte yanıtı…

Masterchef'te bu hafta kıran kırana mücadele sürüyor. Son 5 yarışmacının kaldığı programda haftanın eleme adayları belli oluyor. Peki, Masterchef eleme adayları kim oldu? Son bölümde yarışmacılar kuzu sarma ve dana sarma yemekleri yaptı ve şeflerin beğenisine sundu. Yarışmada geçtiğimiz hafta Yasin elenmişti. Peki bu hafta Masterchef eleme adayları kim oldu? İşte bu hafta yaşanan gelişmeler…

MASTERCHEF'TE BU HAFTA

MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar, kuzu sarma , dana sarma gibi yemeklerle dokunulmazlık mücadelesi verdi. En kötü performans sergileyen takım, eleme adayları arasında yer almamak için mücadele etti.

Yarışmada en iyi yemeği yaparak takım halinde dokunulmazlığı mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise eleme potasına çıktı.

Ekin, Cemre ve Batuhan Eleme potasında yarıştı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Çarşamba akşamı yayınlanan yarışmada haftanın ikinci eleme adayı Batuhan oldu.

İLK ELEME ADAYI KİM?

Güzide, Rıfat ve Alican'ın önüne eleme yarışında bıldırcın dolması geldi. Bu 3 isimden sadece Güzide bu yemeği daha önce yapmış olduğunu söyledi. Yarışma sonunda Alican en iyi tabağı çıkarıp potadan kurtuldu. Güzide ve Rıfat ise pişmemiş bıldırcın ile gelince şefler 'tehlikeli' diyerek tabakları geri çevirdi. Yarışmacılara ek 5 dakika süre verildi ve yenilebilir bir tabakla gelmeleri istendi. Sonuçta Güzide'nin tabağı daha iyi çıktı ve ilk eleme adayı Rıfat oldu.

ELEME HEYECANI CUMA GECESİ

Cuma akşamı yayınlanacak bölümde haftanın üçüncü eleme adayı belli olacak. Şeflerin kararına göre bir isim daha Masterchef'e ve hayallerine veda edecek.