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Rapçi Ben Fero'dan sahnede asker selamı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.10.2019
BEN FERO'DAN SAHNEDE ASKER SELAMI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü ’na bir destek de rapçi ’dan geldi. Rap müzik şarkıcısı Ben Fero, Antalya'nın Alanya ilçesinde sevenlerinin karşısına çıktı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı sevenlerine eğlenceli anlar yaşatırken sahneye çıktığı ilk şarkısında asker selamı vererek takdir topladı.

Alanya'da sahneye çıkan rap müziğin sevilen isimlerinden 'nun konserine, rap müzik severler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 bin kişinin doldurduğu mekanda Ben Fero konserine, popüler şarkısı '3-2-1' ile çıktı. Hayranlarının hep bir ağızdan eşlik ettiği parçaları sahnede yerinde durmadan söyleyen Ben Fero'nun enerjisi konseri izleyenler tarafından alkış aldı.

Rapçi Ben Fero'dan sahnede asker selamı RAPÇİ BEN FERO'DAN SAHNEDE ASKER SELAMI

Şarkılarının yanı sıra sahne performansıyla da eğlence severleri coşturan Ben Fero, 3-2-1 şarkısı sırasında asker selamı da verdi.

Ben Fero bir diğer şarkı arasında ise sahnede şınav çekti. Sevilen şarkılarını ardı ardına seslendiren Ben Fero yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

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