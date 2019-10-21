Rapçi Ben Fero'dan sahnede asker selamı
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de rapçi Ben Fero’dan geldi. Rap müzik şarkıcısı Ben Fero, Antalya'nın Alanya ilçesinde sevenlerinin karşısına çıktı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı sevenlerine eğlenceli anlar yaşatırken sahneye çıktığı ilk şarkısında asker selamı vererek takdir topladı.
Alanya'da sahneye çıkan rap müziğin sevilen isimlerinden Ben Fero'nun konserine, rap müzik severler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 bin kişinin doldurduğu mekanda Ben Fero konserine, popüler şarkısı '3-2-1' ile çıktı. Hayranlarının hep bir ağızdan eşlik ettiği parçaları sahnede yerinde durmadan söyleyen Ben Fero'nun enerjisi konseri izleyenler tarafından alkış aldı.
Şarkılarının yanı sıra sahne performansıyla da eğlence severleri coşturan Ben Fero, 3-2-1 şarkısı sırasında asker selamı da verdi.
Ben Fero bir diğer şarkı arasında ise sahnede şınav çekti. Sevilen şarkılarını ardı ardına seslendiren Ben Fero yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.
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