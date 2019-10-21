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ABD’de yaşayan kayıp modacı Tuğba Taş ortaya çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
ABD’DE YAŞAYAN KAYIP MODACI TUĞBA TAŞ ORTAYA ÇIKTI

ABD’nin şehrinde yaşayan Türk modacı Tuğba Taş’tan 14 Ekim’den bu yana haber alınamıyordu. Tuğçe için ABD'de '"Kayıp aranıyor'' ilanları asılmıştı. En son Venice Beach'te görülen Tuğçe'nin ailesi ve arkadaşları, Los Angeles polisi ve Türk Başkonsolosluğu'ndan yardım istemişti. 'da yaşayan kardeşi , ablasının kendilerini aradığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi. İşte detaylar...

'tan için ABD'de '"Kayıp aranıyor'' ilanları asılmıştı. En son Venice Beach'te görülen Tuğçe'nin ailesi ve arkadaşları, polisi ve Türk Başkonsolosluğu'ndan yardım istemişti.

Los Angeles'te Panacea isimli bir moda danışmanlığı şirketinin sahibi olan Taş, daha önce 'daki ünlü mağazaların satın alma bölümlerinde çalışmıştı. Nişantaşı Işık Lisesi mezunu olan genç kadın, Ağustos ayında Nevada eyaletinde her yıl yapılan 'Burning Man' festivaline katılmış ve fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmıştı.

Tuğçe Taş'ın kardeşi , ablasının arandığını öğrenerek annesine telefonla ulaştığını, iyi olduğunu söylediğini belirterek, "Biz konunun bu kadar büyüyeceğini düşünmüyorduk" dedi.

Tuğberk Taş, şöyle konuştu;

"Biz Tuğçe'den bir haber alamıyorduk 1 haftadır. Telefonuna ulaşamıyorduk, mesajlar atıyorduk gitmiyordu, telefonu kaybolmuş aslında çok da büyütülecek bir durum değil ama tabii ki annem ve ablam olduğu için sadece bizim hayatımızda o yüzden arama çalışması başlattık ki bulabilelim. Sonrasında çok korkulacak bir şey olmadığını öğrendik. Sadece biraz kafasını dinlemeye ihtiyacı varmış, o yüzden de çok büyütülecek bir şey olmadığını anladık. Annem de Tuğçe'nin yanına gitti şu an durumu iyi, her şey yolunda sabahta görüştüm kendisiyle herhangi bir şeyi yok. Kendisine telefonda aldık herhangi merak edilecek bir durum yok.''

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