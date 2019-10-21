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21.10.2019

Rapçi Ben Fero'dan sahnede asker selamı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de rapçi Ben Fero’dan geldi. Rap müzik şarkıcısı Ben Fero, Antalya'nın Alanya ilçesinde sevenlerinin karşısına çıktı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı sevenlerine eğlenceli anlar yaşatırken sahneye çıktığı ilk şarkısında asker selamı vererek takdir topladı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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