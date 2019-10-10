Alişan’dan Barış Pınarı Harekatı’na sessiz kalan ünlülere sert eleştiri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmetçik'e operasyon emrini vermesinin ardından Suriye’de Barış Pınarı Harekatı dün başladı. Birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından Türk ordusu için destek mesajı paylaşırken sözde ağaç için ortalığı ayağa kaldıran sanatçılardan ise hiç ses gelmedi. Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Alişan, harekata destek vermeyen ünlüleri sert şekilde eleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye halkının ve Türkiye sınırının güvenliğini sağlamak için Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekatın başladığının duyurulmasının ardından birçok ünlü isimde peş peşe paylaşımlar geldi.
Türkiye'nin terörle mücadelesini bir ülkeye savaş ilan etmekle bir tutan bazı kesim sanatçılar savaşa hayır çığırtkanlığı yaparken bazıları da Barış Pınar Harekatı'na karşı kararlı sessizliğini koruyor. Sözde ağaç için Türkiye'yi birbirine katanlar, belediye başkanları için ortalığı ayağa kaldıranlar, Mehmetçik için, vatan için, bayrak için ise tek bir kelime etmediler.
Harekatın başladığının duyurulmasının ardından destek paylaşımları yapan Alişan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, operasyona destek vermeyen ve sessiz kalan ünlü isimleri eleştirdi. Alişan'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İşte Alişan'ın yaptığı o paylaşım;
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