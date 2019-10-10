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Alişan’dan Barış Pınarı Harekatı’na sessiz kalan ünlülere sert eleştiri

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
ALİŞAN’DAN BARIŞ PINARI HAREKATI’NA SESSİZ KALAN ÜNLÜLERE SERT ELEŞTİRİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmetçik'e operasyon emrini vermesinin ardından ’de dün başladı. Birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından Türk ordusu için destek mesajı paylaşırken sözde ağaç için ortalığı ayağa kaldıran sanatçılardan ise hiç ses gelmedi. Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan , harekata destek vermeyen ünlüleri sert şekilde eleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, halkının ve sınırının güvenliğini sağlamak için Fırat'ın doğusuna düzenlenen 'nı başlattı. Harekatın başladığının duyurulmasının ardından birçok ünlü isimde peş peşe paylaşımlar geldi.

Türkiye'nin terörle mücadelesini bir ülkeye savaş ilan etmekle bir tutan bazı kesim sanatçılar savaşa hayır çığırtkanlığı yaparken bazıları da Barış Pınar Harekatı'na karşı kararlı sessizliğini koruyor. Sözde ağaç için Türkiye'yi birbirine katanlar, belediye başkanları için ortalığı ayağa kaldıranlar, Mehmetçik için, vatan için, bayrak için ise tek bir kelime etmediler.

Harekatın başladığının duyurulmasının ardından destek paylaşımları yapan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, operasyona destek vermeyen ve sessiz kalan ünlü isimleri eleştirdi. Alişan'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte Alişan'ın yaptığı o paylaşım;

Her şeye duyarlı Cem Yılmaz ve Tarkan millet, vatan, bayrak için tek kelime etmedi HER ŞEYE DUYARLI CEM YILMAZ VE TARKAN MİLLET, VATAN, BAYRAK İÇİN TEK KELİME ETMEDİ
Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı için destek paylaşımları ÜNLÜ İSİMLERDEN BARIŞ PINARI HAREKATI İÇİN DESTEK PAYLAŞIMLARI
Yabancı medya kuruluşlarından Barış Pınarı Harekatı'na kara propaganda | Video YABANCI MEDYA KURULUŞLARINDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA KARA PROPAGANDA | VİDEO

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