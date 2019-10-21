21 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Müge Anlı 21 Ekim Nilgün Kırlı cinayetinde “seri katil” detayı! Yunus Kahraman kimdir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.10.2019
MÜGE ANLI'DA SERİ KATİL İDDİASI ŞOKE ETTİ!

ATV’nin ilgiyle izlenen programı le Tatlı Sert’te cinayetinin detaylarıyla ilgili önemli bir ipucu yakalandı. Nilgün Kırlı, Gülümser Bulut ve Özlem Akusta cinayetlerinin ortak yanlarının olması “seri katil” ihtimalini güçlendirdi. ’ın yıllar önce Nilgün Kırlı’yı öldürdüğü ve 15 yıl hapis yattığı belirlendi. Peki, seri katil olabileceğinden şüphelenilen Yunus Kahraman kimdir? Kahraman, Gülümser Bulut ve Özlem Akusta cinayetleriyle kendisinin bir ilgisi olmadığını belirtti. İşte, Müge Anlı son dakika yaşananları!

21 Ekim 'da yaşanan gelişmeler izleyicileri şoke etti. 'ın İzmir'de iki kadını öldürmesinden şüphelenilirken, cinayetinde ortaya çıkan detaylar da iddiaları güçlendirdi. Şüpheli Yunus Kahraman'ın 1999 yılında Nilgün Kırlı isimli genç bir kadını öldürdüğü ve 15 yıl hapis yattığı belirlenirken, cinayetin işlenme tarzı bir seri katili işaret etmeye başladı. Peki, Yunus Kahraman kimdir? Yunus Kahraman İzmir'de mi yaşıyor? Nilgün Kırlı, Gülümser Bulut ve Özlem Akusta cinayetleri Müge Anlı'da masaya yatırılmaya devam ediyor. İşte, 21 Ekim Müge Anlı'da yaşananlar!

ATV ekranlarından yayınlanan Müge Anlı'nın programında İzmir'deki evinde kefenlenmiş olarak bulunan 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un katil zanlısı aranmaya devam ediyor.

21 EKİM MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gülümser Bulut'un ölüm şekli Yunus Kahramanın 1999 yılında işlediği Nilgün Kırlı cinayeti ile benzerliği gözlerden kaçmazken Hatice Ayhan'ın yaptığı çelişkili açıklamalar ise şok etkisi yaptı. Bütün bulgu ve ortaya çıkan deliller cinayet zanlısı olarak Gülümser hanımın kızı Hatice Ayhan ve akraba Yunus Kahraman'ı gösterdi.

Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetindeki seri katil son dakikasıyla şoke oldu! Canlı yayında seri katil detayı! MÜGE ANLI GÜLÜMSER BULUT CİNAYETİNDEKİ SERİ KATİL SON DAKİKASIYLA ŞOKE OLDU! CANLI YAYINDA SERİ KATİL DETAYI!
Müge Anlı'daki avukat Rahmi Bey kimdir? Müge Anlı ile ekranlara çıkan avukat Rahmi hakkındaki gerçekler MÜGE ANLI'DAKİ AVUKAT RAHMİ BEY KİMDİR? MÜGE ANLI İLE EKRANLARA ÇIKAN AVUKAT RAHMİ HAKKINDAKİ GERÇEKLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN