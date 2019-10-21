Müge Anlı 21 Ekim Nilgün Kırlı cinayetinde “seri katil” detayı! Yunus Kahraman kimdir?

ATV’nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı le Tatlı Sert’te Nilgün Kırlı cinayetinin detaylarıyla ilgili önemli bir ipucu yakalandı. Nilgün Kırlı, Gülümser Bulut ve Özlem Akusta cinayetlerinin ortak yanlarının olması “seri katil” ihtimalini güçlendirdi. Yunus Kahraman’ın yıllar önce Nilgün Kırlı’yı öldürdüğü ve 15 yıl hapis yattığı belirlendi. Peki, seri katil olabileceğinden şüphelenilen Yunus Kahraman kimdir? Kahraman, Gülümser Bulut ve Özlem Akusta cinayetleriyle kendisinin bir ilgisi olmadığını belirtti. İşte, Müge Anlı son dakika yaşananları!

21 Ekim Müge Anlı'da yaşanan gelişmeler izleyicileri şoke etti. Yunus Kahraman'ın İzmir'de iki kadını öldürmesinden şüphelenilirken, Nilgün Kırlı cinayetinde ortaya çıkan detaylar da iddiaları güçlendirdi. Şüpheli Yunus Kahraman'ın 1999 yılında Nilgün Kırlı isimli genç bir kadını öldürdüğü ve 15 yıl hapis yattığı belirlenirken, cinayetin işlenme tarzı bir seri katili işaret etmeye başladı. Peki, Yunus Kahraman kimdir? Yunus Kahraman İzmir'de mi yaşıyor? Nilgün Kırlı, Gülümser Bulut ve Özlem Akusta cinayetleri Müge Anlı'da masaya yatırılmaya devam ediyor. İşte, 21 Ekim Müge Anlı'da yaşananlar!

ATV ekranlarından yayınlanan Müge Anlı'nın programında İzmir'deki evinde kefenlenmiş olarak bulunan 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un katil zanlısı aranmaya devam ediyor.

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Gülümser Bulut'un ölüm şekli Yunus Kahramanın 1999 yılında işlediği Nilgün Kırlı cinayeti ile benzerliği gözlerden kaçmazken Hatice Ayhan'ın yaptığı çelişkili açıklamalar ise şok etkisi yaptı. Bütün bulgu ve ortaya çıkan deliller cinayet zanlısı olarak Gülümser hanımın kızı Hatice Ayhan ve akraba Yunus Kahraman'ı gösterdi.