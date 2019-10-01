Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi sinde Ünal Bey karakterine hayat veren usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Akciğer hastalığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Gelen son dakika bilgisine göre, usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu vefat etti. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncu dizideki rolünde de canlandırdığı karakteri bir süre hasta olarak oynamıştı.
Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sevenlerini korkutan Tarık Ünlüoğlu, rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bir süredir hastanede tedavi altında olan ünlü oyuncudan bugün kötü haber geldi. Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Sen Anlat Karadeniz’in 58. bölümünde işler raydan çıkıyor
- Demet Akalın vasiyet için harekete geçti
- Tolga Sarıtaş’ın kardeşini görenler gözlerine inanamadı!
- Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti
- Nurettin Sönmez aslen nereli? Kimse tahmin edemedi
- Tarık Ünlüoğlu'nun hastalığı neydi?
- Yaşar İpek cezaevine giriyor! Adliyeye geldi
- Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Ünlüler yasa boğuldu!
- Kıraç'ın kadınlara yönelik sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü: Kadınlar sizin uşağınız mı?
- EDHO'nun Hızır’ı Oktay Kaynarca bu kez şaşırttı
- Son dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu neden öldü? Kurtlar Vadisi Testere Necmi - EDHO Ünal Bey
- Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti
- İnkar etmişti! ByLock'tan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeniyle irtibatı çıktı
- Bakan Berat Albayrak açıklamıştı! Market fiyatlarını karşılaştırmada mobil dönem başlıyor
- MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama
- Son dakika: İTO İstanbul için verileri açıkladı
- CHP'li Gürsel Tekin PKK kanalına çıktı ve Türkiye'yi eleştirdi
- Çin'den kuruluşunun 70’inci yıl dönümünde gövde gösterisi
- Kim Jong-un'dan Çin'e mesaj: Daima yanınızdayız
- Son dakika: 2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
- Diyarbakır'daki evlat nöbeti 29'uncu gününe girdi! "Devletimin sayesinde yine buradayız"
- Metrobüs durağında aşırı yoğunluk! Havadan böyle fotoğraflandı...