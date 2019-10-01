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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
USTA OYUNCU TARIK ÜNLÜOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi sinde Ünal Bey karakterine hayat veren usta oyuncu hayatını kaybetti. Akciğer hastalığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Gelen son dakika bilgisine göre, usta oyuncu vefat etti. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncu dizideki rolünde de canlandırdığı karakteri bir süre hasta olarak oynamıştı.

Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sevenlerini korkutan Tarık Ünlüoğlu, rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bir süredir hastanede tedavi altında olan ünlü oyuncudan bugün kötü haber geldi. Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti.

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