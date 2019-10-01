Yaşar İpek cezaevine giriyor! Adliyeye geldi

Yaşar İpek boşanma aşamasında olduğu Seren Serengil hakkında açıklama yaparak bir aylık koruma tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyle üç günlük zorlama hapis cezasına çarptırıldı. Yaşar İpek bugün İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek teslim oldu.

Aralarındaki boşanma davası süren Seren Serengil, kendisine şiddet içeren söz ve davranışta bulunmaması için Yaşar İpek hakkında mahkemeye başvurarak, bir aylık koruma tedbiri kararı aldırmıştı. Serengil, bir aylık uzaklaştırma kararına rağmen Yaşar İpek'in kendisi aleyhinde bir programda konuştuğu iddiasıyla hakkında zorlama hapsi verilmesi talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren İstanbul 1. Aile Mahkemesi de bir ay uzaklaştırma kararı süresi içinde, 30 Ağustos 2019'da bir magazin programında Serengil'in aleyhine açıklamalarda bulunduğu ve "Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi " yönündeki tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Yaşar İpek'in üç gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi.

3 GÜN ZORLAMA HAPSİ

Boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil'e psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine çarptırılan şarkıcı Yaşar İpek, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

POLİS EŞLİĞİNDE CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

Hakkında üç gün zorlama hapis kararı verilen Yaşar İpek'in avukatı Begüm Gürel ile İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yaşar İpek, infaz savcılığındaki işlemlerinin ardından polis ekipleri eşliğinde Metris Cezaevi'ne götürülecek.

KARARA İTİRAZ ETMEDİLER

Mağdur Seren Serengil'in avukatının itiraz etmemesi, İpek'in avukatının ise itirazdan feragat dilekçesi vermesi üzerine zorlama hapis kararı kesinleşti.

"AŞKIMIZ HAPİSLE BAŞLAMIŞTI HAPİSLE BİTTİ"

İpek, adliye sarayının önünde yaptığı basın açıklamasında Seren Serengil ile boşanma konusunda kesin kararlı olduğunu ve bir hapis süreciyle başlayan aşklarının yine bir hapis süreciyle bittiğini söyledi. Hatırlanacağı gibi Seren Serengil de Gülben Ergen hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle üç günlük zorlama hapsi yatmıştı. İşte Yaşar İpek'in hapis süreciyle ilgili açıklamaları:

"Kader, hepiniz şahitsiniz bundan 15-16 ay önce Gülben Ergen'in ceza yasağını çiğnediği için cezaevine girmişti o süreçte çok üzüldüm ve elini tuttum ve sonuç ilişki başladığı yerde bitti. Benim burada bulunma sebebim Seren Serengil'e fiziksel şiddet uygulamam değil, hakkımda bir sürü iftiralar ortaya atıldı. Tarafıma atılan itirafları yanıtlamak adına bir programa katıldım ve burada kendimi anlattım onunla ilgili herhangi bir laf sarf etmedim ancak bu görüntüleri bana karşı kullandılar ve sanki ona bir şey demişçesine hakkımda hapis kararı çıkarttılar. Birlikte yaşadığımız evin her yeri kameraydı köpeklerinden dolayı… Ancak her ne hikmetse sürekli olarak FETÖ'cü gibi bantlarım ortaya çıkıyor. 20 yıldır bu işi bu sanatı yapıyorum, insanlar beni ne zaman bir kadını döverken gördü. Allah herkese vicdan rahatlığı versin benim vicdanım çok rahat… Bugün olduğumuz nokta yok… "

ZORLAMA HAPSİ KARARI NEDİR?

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'nun 13 maddesinde "Tedbir kararlarına aykırılık" başlığı altında düzenlenmiştir. Yasaya göre mahkeme tarafından konulan tedbir kararını ilk kez ihlal eden kişiye yine mahkeme kararıyla 3 günden 10 güne kadar hapis cezası verilir.