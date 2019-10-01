Tarık Ünlüoğlu'nun hastalığı neydi? Tarık Ünlüoğlu kaç yaşında? Tarık Ünlüoğlu kimdir?

Tarık Ünlüoğlu, Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmi ve dizilerde de oynadı aynı zamanda dublaj çalışmaları da yaptı.

2008 yılında başlayıp 3 sezon devam eden "Benim Annem Bir Melek" adlı dizide Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal,Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci ile beraber rol almıştır.

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