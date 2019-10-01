Yaşar İpek kimdir, neden hapse girdi? Yaşar İpek Seren Serengil arasında ne oldu?

Yaşar İpek kimdir? Yaşar İpek neden hapse girdi? Magazin dünyasını sarsan olaylı Yaşar İpek Seren Serengil boşanmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Serengil, eşi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle koruma kararı aldırmıştı. Ancak Yaşar İpek’in bunu ihlal ettiğini belirleyen mahkeme İpek’e hapis cezası verdi. Yaşar İpek kimdir ve Yaşar İpek neden hapse girdi sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Yaşar İpek hakkında tüm merak edilenler…

Magazin dünyasını sarsan Yaşar İpek Seren Serengil olayının ardından Yaşar İpek cezaevine girdi. Yaşar İpek kimdir? Yaşar İpek neden hapse girdi? Haftalardır gündemdeki yerini koruyan olayda yeni gelişmeler yaşanıyor. Şarkıcı Seren Serengil, boşanma aşamasında olduğu eşine karşı kendisine şiddet uygulamaması için koruma tedbir kararı aldırmıştı. Ancak Yaşar İpek'in bir programda kendisi hakkında konuşması sonrası Yaşar İpek hakkında üç gün zorlama hapis cezası verildi. Yaşar İpek, bugün avukatı Begüm Gürel ile birlikte teslim olmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi ve teslim oldu.

YAŞAR İPEK NEDEN HAPSE GİRDİ?

Serengil, bir aylık uzaklaştırma kararına rağmen Yaşar İpek'in kendisi aleyhinde bir programda konuştuğu iddiasıyla hakkında zorlama hapsi verilmesi talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren İstanbul 1. Aile Mahkemesi de bir ay uzaklaştırma kararı süresi içinde, 30 Ağustos 2019'da bir magazin programında Serengil'in aleyhine açıklamalarda bulunduğu ve "Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi" yönündeki tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Yaşar İpek'in üç gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi.

Yaşar İpek, bugün teslim olmak üzere adliyeye geldi. İpek, infaz savcılığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkındaki üç günlük zorlama hapsini çekmek üzere polis eşliğinde Metris Cezaevi'ne girdi.

DHA'nın haberine göre; Adliye girişinde basın mensuplarına açıklama yapan İpek, "Ben Seren Serengil'e asla fiziki şiddette bulunmadım. Kendisi hakkında hiçbir tane kırıcı laf etmedim. Mahkeme de karar verdi. yanlış bir karar olduğunun altını çiziyorum. Aşk denen şey bu saatten sonra akla gelir mi? Ne ölüsüne ne ölüme…" dedi.

Seren Serengil ile ilgili açıklama yaparak bir aylık koruma tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsi kararı verilen şarkıcı Yaşar İpek, bugün avukatı Begüm Gürel ile birlikte teslim olmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliyeye girmeden basın mensuplarına açıklama yapan İpek, "Teslim olacağız. Ben bu cezayı herhangi birine fiziki bir şiddet uyguladığım için çekmiyorum. Seren Hanım'a bunu yaptığım için burada değilim. Konuşma yasağını çıkardılar ve konuşma yasağının arkasına sürekli iddialarda, iftiralarda bulundular. Ben de istemezdim şu anda böyle bir pozisyonu. Efendi efendi bitsin gitsin isterdim" dedi.

Şarkıcı Yaşar İpek, infaz savcılığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkındaki üç günlük zorlama hapsini çekmek üzere polis eşliğinde Metris Cezaevi'ne gönderildi.

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Sanatçı Yaşar İpek, 22 Aralık 1979 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Müziğe ve sinemaya çocuk yaşta başlayan Yaşar İpek, 6 yaşındayken ailesine ait film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinemaya başlamıştır. Daha sonra, on yaşına kadar 9 adet sinema filminde çocuk yıldız olarak rol aldı.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra, kendi deyimiyle "aşık olduğu" mesleği yapmaya karar verdi. 2003 - Bir Alo De, 2005 - Sözüm Ona Sevdin, 2007 - Arada Bir, 2010 – Eyvah, 2012 - Kapı Zili, 2015 – Sus, 2016 – Haybeye İsimli çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Yaşar İpek, ilk single şarkısı Yalnız Kalacaksın'ı 2017'de piyasaya sürdü.

Bir süredir birlikte olduğu hatta birlikte klip çektiği Seren Serengil ile 2018 mayıs ayında Fransa'da nikah masasına oturdu. Haklarında birkaç kez boşanacakları iddiaları çıkan ikili, 2019 ağustos ayında boşanma kararı aldı.