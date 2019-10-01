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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Ünlü isimlerden peş peşe başsağlığı mesajı geldi
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 61 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Bir süredir akciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hastanede tedavi gören Ünlüoğlu bugün hayatını kaybetti. Vefat haberinin gelmesinin ardından son olarak yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rol arkadaşı Oktay Kaynarca'dan başsağlığı mesajı geldi. İşte Oktay Kaynarca ve diğer ünlü isimlerin Tarık Ünlüoğlu paylaşımları.
Giriş Tarihi: 01.10.2019 13:52 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 14:29
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