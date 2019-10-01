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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Ünlü isimlerden peş peşe başsağlığı mesajı geldi

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 61 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Bir süredir akciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hastanede tedavi gören Ünlüoğlu bugün hayatını kaybetti. Vefat haberinin gelmesinin ardından son olarak yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rol arkadaşı Oktay Kaynarca'dan başsağlığı mesajı geldi. İşte Oktay Kaynarca ve diğer ünlü isimlerin Tarık Ünlüoğlu paylaşımları.

Giriş Tarihi: 01.10.2019 13:52 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 14:29
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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Ünlü isimlerden peş peşe başsağlığı mesajı geldi

Tiyatro ve televizyonun usta oyuncularından Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti.

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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Ünlü isimlerden peş peşe başsağlığı mesajı geldi

Ünlüoğlu'nun bir süredir hastanede kanser tedavisi gördüğü belirtildi.

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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Ünlü isimlerden peş peşe başsağlığı mesajı geldi

Son olarak 'Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde oynayan Ünlüoğlu'nün rol arkadaşı Oktay Kaynarca Instagram hesabından paylaşım yaptı. İşte Oktay Kaynarca ve diğer ünlü isimlerin Tarık Ünlüoğlu paylaşımları.

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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Ünlü isimlerden peş peşe başsağlığı mesajı geldi

OKTAY KAYNARCA

"Abimmmm... Mekanın cennet olsun canım abimmm" paylaşımında bulundu.

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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Ünlü isimlerden peş peşe başsağlığı mesajı geldi

METİN ŞENTÜRK

Çok değerli arkadaşım Tarık Ünlüoğlu'nun hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Çok iyi bir insanı ve çok iyi bir aktörü kaybettik. Mekanın cennet olsun...