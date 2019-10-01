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Tarık Ünlüoğlu’nun doktorundan hastalığıyla ilgili açıklama geldi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
HASTALIĞIYLA İLGİLİ DOKTORUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Bir süredir akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören ve bugün yaşamını yitiren usta oyuncu ’nun doktorundan açıklama geldi. Ünlüoğlu’nun ölümüyle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. , "Bir yılı aşkın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu" dedi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. , "Bir yılı aşkın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Bizler hekim olarak akciğer tümörlerinde etkin olabilecek bütün tedavilerle hastalıkla savaştık. Ama maalesef son dönemde tedavilere karşı bir direnç meydana geldi. Artan bir solunum sıkıntısıyla Tarık Bey'i dün hastanemizde misafir ettik ama tüm çabalara rağmen bu sabah kendisi hayatını kaybetti" dedi.

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1 YILDAN UZUN SÜREDİR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Yaşanan süreçleri de anlatan Demir, " bir noktadan sonra tedaviye direnç kazanabiliyor, biz tedaviler değiştirdik, farklı tedavilerle savaştık ama maalesef bu direnci kıramadık. Bir yılı aşkın bir zamandır kanser ile mücadele ediyordu. Her türlü tedaviyi kullandı. Dün akşam hastaneye kabul ettik ama daha önce ki dönemlerde de aralıklı olarak 2 -3 gün hep destek tedaviler için yatırmıştık. Dün akşam nefes darlığıyla geldi. Nefes darlığını rahatlatmak için mücadele ettik. Sabahleyin maalesef daha ağırlaştı ve tedavilere yanıt vermedi.

Böyle bir risk tabii her zaman var, son dönemde artan nefes darlığı böyle bir sürecin habercisiydi, biz farklı silahlarla yinede savaşabilir miyiz diye onun o savaşçı güçlü kişiliğini bildiğimiz için yeniden savaşabilir miyiz diye mücadeleyi sürdürdük. Ama maalesef bugün kaybettik" diye konuştu.

HABERİ ALIR ALMAZ HASTANEYE GELDİ

Haberi aldıktan sonra hastaneye gelen oyuncu Melek Baykal ise pazar günü görüştüğünü söyleyerek, "Evinde yatıyordu, solunum aygıtı vardı, arada bir çıkartıyordu onu, espriler yaptı. Sohbet ettik uzun uzun. Sonrasında dün duydum aniden yoğun bakıma almışlar. Hiç yakışmadı ölüm Tarık'a o bizim neşemizdi, çok özel bir adamdı" ifadelerini kullandı.

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