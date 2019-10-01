Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. bölüm canlı izle! EDHO izle! | ATV
ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. bölüm canlı izle! EDHO izleme yolları dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Her bölümüyle reytingleri alt üst eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. bölüm izleyicisiyle buluşuyor. EDHO 141. bölüm izleme ekranına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Dizide bu hafta; Hızır vakit kaybetmeden harekete geçiyor. Meftunlar ise Sevda’yı hedef tahtasına oturtuyor. Behram ise arkasına topladığı güçlerle Hızır’a engel olmaya başlayacak.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. bölüm izle! EDHO 141. bölüm heyecan uyandıracak sahnelerle ekranlara geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. bölüm izleyicilerle buluşuyor. EDHO 141. bölümü haberimizden izleyebilirsiniz. Yeni gelişmelerin yaşanacağı dizide bu hafta; Melike, Çakırbeylilerin gelini olmaya hazırlanan Sevda'ya karşı şok edecek bir plan yapacak. Masanın reisi olmaya göz diken Feyyaz eline büyük fırsatlar geçirecek. Hızır ise Behram karşısında yeni bir oyun oynamaya başlayacak. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. bölüm izleme ekranı!
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 141. BÖLÜM İZLE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA BU HAFTA!
Meftun Ailesi'nin başına geçen Feyyaz'ın, yakın zamanda başına bela olabileceğini anlayan Hızır, vakit kaybetmeden harekete geçer. Hızır Ali'ye gizli bir ekip kurmasını söyleyerek verdiği önemli görevle, düşmanından bir adım önde olmayı amaçlamaktadır. Meftunlardan gelecek tehlikelere karşı kuşandığı silahların, Sevda'ya zarar verip vermeyeceği de herkes tarafından merak konusu olacaktır. Feyyaz'ın en büyük dayanağı olan Melike, Çakırbeylilerle akraba olmamak adına elinden geleni ardına koymaz ve bu konuda gözünü ne kadar karartabileceğini kanıtlar. Yeğeni Sevda'ya, Çakırbeylilerin gelini olmanın bedelini göstermek için, ucu Façalılara da dokunacak bir plan hazırlar.
Bunca bela arasında, üretilen yeni silahın ticaretini yapmaya çalışan Hızır'ın karşısına büyük bir engel çıkar. Ağabeyinin ölüm emrini vererek edindiği düşmanı Behram, arkasındaki güçler sayesinde silahın satışına mani olacaktır. Etrafını kendi adamlarıyla donatmayı hedeflediği masanın, reisi olmaya göz diken Feyyaz ise bu düşmanlıktan nemalanma fırsatını kaçırmaz. Behram gibi bir düşmanın masadaki yerini kimse kabul etmeyecek olsa da, Hızır, şeytanla karşı karşıya gelebilmek için, onunla aynı yolda yürümesi gerektiğinin farkındadır.
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