Yenidoğan davasının ikinci perdesinde yeni itiraf: 500 gram bebek yaşamazsa çek tüpünü gitsin

18:05 26 Kasım 2024

Tutuksuz sanık Cafer Akdur, savunmasında atılı suçlamaları reddetti. Akdur, "10 sene Yaşam Hastanesinde çalıştım. 5 sene Alibeyköy Hastanesinde, 1 sene Beylikdüzü Cerrahi Tıp Merkezinde çalıştım. Gelişim Hastanesinde bir sene çalıştım 8.5 yıldır Bağcılar Medilife hastanesinde çalışıyorum. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum, ne bir örgüt üyesiyim ne de SGK'yı dolandırdım. " dedi ve savunmasına şu sözlerle devam etti:

"FIRAT SARI'nIN İSMİNİ DUYMADIM BİLMİYORUM"

Hakkımda hiçbir tape kaydı yok, banka hesaplarımda hiçbir oynama yok. Ben bebek yoğun bakım çalışanı değilim. Hastanede yenidoğan olduğu zaman yenidoğanları görüyorum. Yenidoğan ihtiyacı olanları için yenidoğan doktorunu çağırıyorum, doktor karar verirse bebekler yoğun bakıma alınıyor. Hastanede poliklinik yapıyorum. Fırat Sarı'yı tanımıyorum. Fırat Sarı'nın ne ismini duydum ne de bebek yoğunbakımı aldığını biliyorum. Semiha Yavuz vardı başhekim başında. Fırat Sarı ile ben bir imza atmadım. Kurum içinden sadece Dursun Eryılmaz ile Semiha Yavuz'u tanıyorum. Mustafa Kazan'ı da tanıyorum. Bağcılar Medilife Hastane müdürüydü ama sonra Şafak Hastanesine geçtiler."

'DIŞARIDAN DOKTORLAR GELİYORDU'

İddianamede Öykü Helvacı, Havvanur ve Ayaz Karaduman bebeklerin ölümünden sorumlu tutulan sanık Akdur, "Ben yenidoğan yoğun bakıma bakmadığım için hiçbir zaman çağrılmadım, bebeklerle ilgim yok. Fırat Sarı ve İlker Gönen ile hiç muhattap olmadım. Ben başhekimim, ben yönetim kurulunun aldığı kararları imzalarım. Hastaneyle ilgili olaylara yönetim kurulu ve hastane müdürü karar verirdi. Bana sadece örnek olarak 'Şu doktoru aldık' dediklerinde ben dosya imzalardım. Ali Kahraman, hastaneye 2023 sonrası geldi. Havvanur Karakoç bebekle ilgili benim bir ilgim ve bilgim yok. Öykü bebek ile ilgili de bahsettiğim gibi yenidoğan yoğun bakımla hiç ilgim yok orayı kendi doktorları ilgilenirdi. Yönetim kurulu bizzat ilgilenirdi. Yönetim kurulunda Ahmet Olcay, Ahmet Bey vardı. İdaride hiç bir tasarruf yetkim yoktur. Çağla Durmuş'u ismen duydum, belki görmüşümdür ama konuşmadım. İlker Gönen'i de hiç tanımıyorum. Yenidoğan yoğun bakıma yönetim karışırdı ben karışmazdım. '3. basamak yenidoğan yoğun bakımı eksiklik çekmektedir' konuşmasıyal ilgili bilgim yok. Denetim geldiğinde yönetimle Ali Kahraman ile muhakkak görüşmüşlerdir. Hastanede, Çocuk polikliniği yapıyordum, hastanenin alacağı herhangi bir karara karışmıyordum zaten karıştırmıyorlardı. Yönetimin aldığı kararlara başhekim karar verirdi. Başhekimlik yaptığım sırada çocuk doktorluğu da yapmaya devam ettim. Nöbet listesi için dışarıdan doktorlar geliyordu. En son 2-3 sene önce nöbet tuttum. Nöbet listelerine adımı koyuyorlardı ama ben yapmıyordum" dedi.

"BUNLARI BİZZAT YAPAN YENİDOĞAN DOKTORLARI"

Tutuksuz sanık Tuğba Özkaynak Baş ise savunmasında,"Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Anlatılan bir örgüt varsa bilgim yok ve üye değilim. Uzun süre hemşirelik olarak tecrübem olmadı. Nişantaşı Üniversitesi paramedik mezunuyum. Bağcılar Medilife hastanesine başvuru yaptım ve hastaneye hemşire olarak girdim ve 8 ay çalıştım. Nisan'ın son haftalarına doğru hastane kapanmak üzereydi ve doğru düzgün çalışma sistemi yoktu. Bu olaylardan dolayı işten çıkarıldım. Çağla Durmuş'un isteği üzerine gece vardiyasında çalışmaya başladım. Bir tane tape kaydım var Çağla Durmuş ile. Değirmenci bebek Reyap hastanesine ait bir bebekti ona bakmakla mükelleftim, antibiyotik tedavilerine bakıyordum. Çarşaf dosyaları oluyordu ve o an bebek nasılsa o şekil yazılıyordu. Bebek entübe ise entübe olarak gösterirlerdi. Bunları da yapan bizzat yenidoğan doktoru." dedi. 'Bebeği entübe gösterelim' diyor 'Tamam, tamam, tamamdır' şeklinde konuşuyorsun denilmesi üzerine ise tutuksuz sanık Baş,"Bebeği entübe göstermedim. Sorumlu hemşirem olduğu için Çağla Durmuş'u tanıyorum. Dursun Eryılmaz'ı tanıyorum. İlker Gönen'i tanıyorum bebekler hakkında bilgisi olan sorular sorduğumuz olarak biliyorum. İşletmeye bağlı olduğu konusunda bilgim yok. Fırat Sarı'yı ismen biliyorum. Bir kere falan görmüşümdür" dedi.

KAN DONDURAN İFADE: BEBEĞE İLAÇ DÜŞÜMÜ YAPACAĞIM ENTÜBE GÖSTERİN'

Sanık Özkaynak Baş, "Herhangi bir para alışveriş yok maaşımı hastaneden alıyorum. Bir sene boyunca çalıştım. Son 4 aydır benden önce 3 tane shift vardı. Çalışmak istemediğini söyleyen olursa yerlerine gece nöbetine kalıyordum. Paraları Çağla Durmuş kendisi veriyordu. Hiçbir şekilde dosya değişikliği yapmamışımdır. Ortalama yenidoğan yoğunbakımımız yoğun oluyordu, ağır bebeklerimiz vardı. Hemşire olarak 12 saatlik yapmam gereken şeyleri yapıyorduk. Bebeklerle ilgili gece Çağla Durmuş'un insiyatifinde kalmış bir durumdu ben genelde sorumlu hemşiremi arıyordum. Ona ulaşamadığım zaman İlker Gönen'i arıyordum. Ben gece nöbetlerimde çalıştığım sürede başka çocuk doktoru geldiğini görmedim. Baskı, mobbing oluyordu. Savcılıkta verdiğim ifade doğrudur. Çağla Durmuş, 'Bebeğe ilaç düşümü yapacağım entübe gösterin' diyerek kendisi dile getiriyordu. İlaç düşümü yapınca ne olduğunu bilmiyorum. Çarşaf dosyalarında oynamalar yapılıyordu. Hemşire gözlem notlarımızı kendimiz yazıyoruz. Hiçbir dosyalarda imzam yoktur" şeklinde konuştu.

'MEDİSENSE ŞİRKETİNDEN ŞAHSİ PARA İSTEMEDİM'

Tutuksuz Sanık Sümeyye Özdemir ise savunmasında, "Ben tıbbi sekreterdim. Ben yeni gelen hastaların yatışlarını, taburculuk bilgilerini yapıyordum. Hastaların dosyalarını birleştirip arşive veriyordum. Beylikdüzü Medilife'ta çalıştım. Ağustos 2024'te ayrıldım. Şu an başka bir yerde çalışıyorum. İlker Gönen'i tanıyorum. Bebekle ilgili bir süreçte ben devreye giremiyordum. Bir sorun çıktığında Fırat Sarı ya da İlker Gönen'i arıyordum. Ben olduğum süre boyunca Zeki Ötünç bey gündüz hep oradaydı. Sonra Raşit Bey geldi. Ben denetim gününden 3 gün önce izinliydim. Benim yerime kimse yoktu. Ekipriz boştu. 3 günlük Ekipriz neden boş diyorlardı. Benim 'Sakladık' demekten kastım. 'Bebekleri emzirme odasında teslim ettiğimizi söylemek istiyorum' demek istedim. Saklamak doğru bir kelime değil. Biz taburculukları hızlandırmaya çalışıyorduk. Denetim ekibi çok hasta olduğunu gördü zaten. 'Şu şu bebekler taburcu ama yatışı devam ediyor taburcu edelim lütfen' dedim. Denetim ekibinin yanında yaptım bu konuşmayı. Medisense Şirketinden şahsi bir para istemedim. Sümeyye Nur Arslan ile arkadaş olduğum için bana para atmıştı. Ben o hesaptan geldiğini bilmiyordum. Tape kayıtlarında yer alan 'Bizi kızlar patlatmış aslında' cümlesinin sorulması üzerine sanık Özdemir 'Bir iletişim hatası' dedi. Benim ekipriz yazacak tıbbi bilgim, yetkim ve imzam yok. Sümeyye Nur Arslan'la bir dönem aynı hastanede çalıştık. Aldığım paraların hepsini verdim mi bilmiyorum ama ona bire bir elden de para verdim" dedi.