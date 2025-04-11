CANLI | Diplomasinin kalbi Antalya’da atıyor! Antalya Diplomasi Forumu'na yoğun katılım

08:02 11 Nisan 2025

Başkan Erdoğan'ın da katılacağı forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak. Bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenecek forumun yapılacağı Belek'teki otellerde konaklayacak üst düzey konuklar için kent genelinde gerekli hazırlıklar yapıldı.

Bu kapsamda havalimanı ve Belek Turizm Merkezi ile forumun gerçekleşeceği NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.