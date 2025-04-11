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CANLI | Diplomasinin kalbi Antalya’da atıyor! Antalya Diplomasi Forumu'na yoğun katılım

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.04.2025 09:36 Güncelleme: 11.04.2025 09:39
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Diplomasinin kalbi Antalya’da atıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek Antalya Diplomasi Forumu bugün başlıyor. 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası Dışişleri Bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakanın katılım göstereceği zirveye Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da katılacak.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da bu hafta sonu diplomasi trafiği yaşanacak. Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan kent, Diplomasi Forumu'na dördüncü kez ev sahipliği yapıyor.

DİPLOMASİ RÜZGARI ANTALYA'DA ESİYOR. İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

CANLI ANLATIM
08:20 11 Nisan 2025

DÜNYA LİDERLERİ ANTALYA'DA BİR ARAYA GELİYOR

20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra aralarında öğrencilerin de bulunduğu 4 bini aşkın konuğun katılması beklenen forum için Antalya Havalimanı'nda da hareketlilik başladı.

08:02 11 Nisan 2025

"AYRIŞAN DÜNYADA DİPLOMASİYİ SAHİPLENMEK"

Başkan Erdoğan'ın da katılacağı forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak. Bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenecek forumun yapılacağı Belek'teki otellerde konaklayacak üst düzey konuklar için kent genelinde gerekli hazırlıklar yapıldı.

DİPLOMASİ RÜZGARI ANTALYA'DA ESECEK!

Bu kapsamda havalimanı ve Belek Turizm Merkezi ile forumun gerçekleşeceği NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

08:01 11 Nisan 2025

BAŞKAN ERDOĞAN ANTALYA'YA GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya'ya geldi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Antalya Havalimanı'nda yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

08:00 11 Nisan 2025

AHMET ŞARA'DAN TÜRKİYE'YE İKİNCİ ZİYARET

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da Antalya'daki zirveye katılacak. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı Şara, cuma günü Türkiye'ye gelecek. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türkiye'de olacak" ifadelerini kullanmıştı. 

Şara, geçen şubat ayında da Türkiye’yi ziyaret etmişti.

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