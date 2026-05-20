Son dakika... Malatya'da 5.6 büyüklüğünde şiddetli deprem! Çevre illerden de hissedildi | İşte AFAD'dan ilk açıklama

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Malatya'da şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan deprem 5.6 büyüklüğünde. Deprem bölgede paniğe yol açtı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremi Adıyaman başta olmak üzere, Kayseri, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve birçok il hissetti.

CANLI ANLATIM

09:30

VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Depremin gerçekleştiği ilk anlarda bölgedeki durumu aktaran Barış Türel, "Sokakta şu anda panik havasının olduğunu söyleyebilirim. Burası Malatya merkez, şu an itibarıyla vatandaşlar sokakta. Çok sarsıntılı ve şiddetli bir depremdi. Saat 09.00’da meydana gelen bu deprem, Battalgazi merkez üslüydü ve yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı" ifadelerini kullandı. Sarsıntının şiddetiyle birlikte Malatyalıların güvenli alanlara kaçtığı görülürken, ana caddelerde yoğunluk oluştuğu gözlendi.

MALATYA’DA 5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM: “APARTMANLARDA ÇIĞLIK SESLERİ YÜKSELDİ!”


"AKLIMIZ BİR KEZ DAHA 6 ŞUBAT’A GİTTİ"
Deprem anında yaşadıklarını ve çevredeki tepkileri anlatan Türel, "Ben evdeydim o sırada ve deprem gerçekten çok sarsıntılıydı. Hemen apartman sakinleriyle birlikte kendimizi dışarı attık. 5.6 şiddetindeki deprem yaklaşık 20-25 saniye kadar sürdü. Özellikle o esnada apartmandaki bağrışmaları duydum ve gerçekten bir kez daha aklım 6 Şubat’taki o feci depreme, o asrın felaketine gitti" sözleriyle bölgedeki psikolojik durumu özetledi.

ÇEVRE İLLER DE AYAKTA: TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU
Sarsıntının sadece Malatya ile sınırlı kalmadığını belirten Barış Türel, "Deprem birçok ilde hissedildi. Şu anda Adıyaman’da, Gaziantep’te dahi arkadaşlarım sarsıntıyı hissettiklerine dair mesajlar yazıyorlar. Vatandaşlar deprem olur olmaz telefonlara sarıldı; kimisi akrabalarını aradı, kimisi en güvenli yer olarak gördüğü arabasına geçti. Şu saat itibarıyla şehirde trafik de artmış vaziyette" diyerek sahadaki son gelişmeleri paylaştı.

BÜYÜK KORKU: "DAHA ŞİDDETLİSİ OLACAK MI?"
Bölgedeki binalardan uzaklaşan vatandaşların endişeli bekleyişinin sürdüğünü ifade eden Türel, "Vatandaşlar şu anda herhangi bir apartmanın bulunmadığı güvenli alanlarda bekliyor. Malatya çok karışık bir fay zonuna sahip. Her deprem sonrası 'Daha büyük bir deprem olacak mı?' korkusu yaşanıyor. İşte bu korkuyla vatandaşlar kendilerini dışarı attı" ifadeleriyle halkın yaşadığı büyük tedirginliğe dikkat çekti.

09:25

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, saha tarama çalışmalarının başladığını bildirdi.

Er, "Malatya’mızın Battalgazi ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz gelişmeleri yakından takip ediyor.  Rabbim şehrimizi, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

09:20

OLUMSUZ BİR DURUM VAR MI?

Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Şu ana kadar saha taramalarımızdan herhangi bir olumsuz ihbar almadık" dedi. Sarsıntının derinliğine ve fay hattının özelliklerine dikkat çeken Prof.Dr. Ersoy, bu sarsıntının bir artçı değil, müstakil bir deprem olduğunu vurguladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

09:10

YERİN 7 KİLOMETRE ALTINDA ŞİDDETLİ SARSINTI

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre merkez üssü Malatya olan 5.6 büyüklüğündeki deprem; Adıyaman, Gaziantep ve çevre illerde de yoğun şekilde hissedildi. Depremin sığ bir derinlikte gerçekleşmesinin hissedilme oranını artırdığını belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Depremin sığ olması, onun çok daha fazla hissedilmesini beraberinde getiriyor. 5.6 büyüklüğü küçümsenecek bir rakam değil; özellikle kırsal kesimde, yapı stokunun kötü olduğu bölgelerde bazı hasarlar meydana getirmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

MALATYA’DA KORKUTAN DEPREM! 5.6 İLE SALLANDI

DOĞU ANADOLU FAYI ÜZERİNDE Mİ?

Depremin gerçekleştiği noktanın teknik detaylarını paylaşan Ersoy, sarsıntının ana fay hatları üzerinde olmadığını belirterek, "Bu deprem Doğu Anadolu Fayı üzerinde değil, Malatya fayı üzerinde de değil; Battalgazi civarında, Karakaya Barajı'nın güneyinde bir yerde görünüyor. Harita üzerinden baktığımızda burada çok büyük bir deprem üretecek bir fay görünmüyor, muhtemelen bölgenin tali fayları üzerinde gelişmiş bir sarsıntı olabilir" sözlerini kaydetti.

"BU BİR ARTIÇI DEĞİL, MÜSTAKİL BİR DEPREM"

Bölge halkının en çok merak ettiği 'artçı mı?' sorusuna net bir yanıt veren Ersoy, "Bu sarsıntı bir artçıya benzemiyor, müstakil ve bağımsız bir deprem olarak görünüyor. Malatya aslında fayların kesiştiği bir kavşak noktasında bulunuyor. 2023 depremlerinden sonra bu bölgede çok sayıda deprem oldu ve olmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

ARTÇI SARSINTILAR İÇİN KRİTİK UYARI
Deprem sonrası sürecin titizlikle takip edilmesi gerektiğini ifade eden Ersoy, sarsıntıların bir süre daha devam edebileceğini belirterek, "5.6 büyüklüğündeki bu depremin elbette artçıları olacaktır. Hatta 4 büyüklüğüne kadar çıkabilecek artçılar bir iki gün boyunca devam edebilir. Bu enerjinin sönümlenmesi için bu sarsıntıları beklemek olağandır" dedi. Bölgedeki diğer büyük fayları tetikleme riskine de değinen uzman isim, "Bölgenin genel depremselliği açısından bir şeyler söylenebilir ama bu depremin diğer büyük hatları tetiklemesi şu an için çok uygun görünmüyor" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

 

09:02

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

AFAD, 5.6 büyüklüğündeki depremin yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.6 olarak duyurdu.

Deprem çok sayıda çevre ilde hissedildi.

09:00

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM

AFAD, Malatya'da 5.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

