Son dakika... Malatya'da 5.6 büyüklüğünde şiddetli deprem! Çevre illerden de hissedildi | İşte AFAD'dan ilk açıklama

Depremin gerçekleştiği ilk anlarda bölgedeki durumu aktaran Barış Türel, "Sokakta şu anda panik havasının olduğunu söyleyebilirim. Burası Malatya merkez, şu an itibarıyla vatandaşlar sokakta. Çok sarsıntılı ve şiddetli bir depremdi. Saat 09.00’da meydana gelen bu deprem, Battalgazi merkez üslüydü ve yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı" ifadelerini kullandı. Sarsıntının şiddetiyle birlikte Malatyalıların güvenli alanlara kaçtığı görülürken, ana caddelerde yoğunluk oluştuğu gözlendi.



"AKLIMIZ BİR KEZ DAHA 6 ŞUBAT’A GİTTİ"

Deprem anında yaşadıklarını ve çevredeki tepkileri anlatan Türel, "Ben evdeydim o sırada ve deprem gerçekten çok sarsıntılıydı. Hemen apartman sakinleriyle birlikte kendimizi dışarı attık. 5.6 şiddetindeki deprem yaklaşık 20-25 saniye kadar sürdü. Özellikle o esnada apartmandaki bağrışmaları duydum ve gerçekten bir kez daha aklım 6 Şubat’taki o feci depreme, o asrın felaketine gitti" sözleriyle bölgedeki psikolojik durumu özetledi.

ÇEVRE İLLER DE AYAKTA: TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

Sarsıntının sadece Malatya ile sınırlı kalmadığını belirten Barış Türel, "Deprem birçok ilde hissedildi. Şu anda Adıyaman’da, Gaziantep’te dahi arkadaşlarım sarsıntıyı hissettiklerine dair mesajlar yazıyorlar. Vatandaşlar deprem olur olmaz telefonlara sarıldı; kimisi akrabalarını aradı, kimisi en güvenli yer olarak gördüğü arabasına geçti. Şu saat itibarıyla şehirde trafik de artmış vaziyette" diyerek sahadaki son gelişmeleri paylaştı.

BÜYÜK KORKU: "DAHA ŞİDDETLİSİ OLACAK MI?"

Bölgedeki binalardan uzaklaşan vatandaşların endişeli bekleyişinin sürdüğünü ifade eden Türel, "Vatandaşlar şu anda herhangi bir apartmanın bulunmadığı güvenli alanlarda bekliyor. Malatya çok karışık bir fay zonuna sahip. Her deprem sonrası 'Daha büyük bir deprem olacak mı?' korkusu yaşanıyor. İşte bu korkuyla vatandaşlar kendilerini dışarı attı" ifadeleriyle halkın yaşadığı büyük tedirginliğe dikkat çekti.