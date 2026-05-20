Malatya'da korkutan deprem! Belediye Başkanı Sami Er son durumu A Haber'de açıkladı

Malatya'da meydana gelen ve büyük paniğe yol açan sarsıntının ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, A Haber canlı yayınına katılarak son gelişmeleri aktardı. Depremin hissedilen şiddeti ve saha tarama çalışmaları hakkında bilgi veren Er, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı almadıklarını belirtirken, kentin deprem direnci ve yeniden imar sürecinde gelinen son noktaya dair kritik mesajlar verdi.