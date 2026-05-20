5.6’lık deprem sonrası vatandaşlar sokaklara döküldü: 6 Şubat korkusu yeniden tetiklendi

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, şehirde büyük bir panik dalgasına yol açtı. Saat 09.00’da gerçekleşen ve yerin 4.4 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, vatandaşlara 6 Şubat’ın acı hatıralarını yeniden yaşattı. A Haber Muhabiri Mehmet Türel, depremin hemen ardından bölgedeki son durumu, sokaklardaki paniği ve vatandaşların yaşadığı büyük korkuyu yerinden aktardı.