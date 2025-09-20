CANLI | Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e uyarı! Rize'de sağanak alarmı! Köprü çöktü, vatandaşlar mahsur kaldı
Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan şiddetli sağanak yağış Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da sele yol açtı. Taşan dereler nedeniyle yollar kapanırken, mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. Meteoroloji, bölge için yeni uyarılar yayımladı.
Doğu Karadeniz bölgesini 2 gündür etkisini altına alan yağışlar Rize'de hayatı olumsuz etkiliyor. Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar meydana geldi. Öte yandan Ardeşen ilçesinin Şenyamaç köyünde de bir köprü dere sularına dayanamayarak yıkılarak ulaşıma kapandı.
İŞTE BÖLGEDE YAŞANANLAR
GİRESUN'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Giresun'un Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde heyelan meydana geldi.
Heyelanın ardından bulundukları evden çıkamayan 8 kişi, İl Özel İdaresi ve AFAD Giresun İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerindeki derelerde ise su seviyeleri yükseldi. İlçelerde yaşanan heyelanlar sonucu bazı köy yollarının ulaşıma kapandığı öğrenildi.
"DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN"
Giresun Valiliği, sosyal medya hesaplarından kentte meteorolojik sarı uyarının devam ettiğine ilişkin paylaşımda bulundu.
Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamaların beklendiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şu ana kadar en yoğun yağış Çanakçı'da 109,6 milimetre olarak görüldü. AFAD ve ilgili kurumlar 908 personel, 225 araç, 110 iş makinesi, 3 bot ve 30 motopomp ile teyakkuzda. Sosyal medya hesapları üzerinden ve belediyelerden anonslarla bilgilendirme yapılıyor. Dere yataklarından uzak durun, trafikte dikkatli olun, elektrik tesisatı işlerinizi erteleyin."
HEYELANLARDA MAHSUR KALAN 10 KİŞİ KURTARILDI
Giresun Valiliği'nden alınan bilgiye göre, yağışların ardından Doğankent, Görele ve Güce ilçelerinde heyelanlar meydana geldi.
Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyündeki 7 kişilik aile, toprak kaymasının evlerinin önüne kadar ulaşması nedeniyle mahsur kaldı.
AFAD ve ilçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla aile tahliye edildi.
Görele ilçesinde ise derelerin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bazı köy yollarına ulaşım sağlanamıyor.
İlçeye bağlı Haydarlı köyünde büyükbaş hayvanı ile mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Güce ilçesine bağlı Tekkeköy köyü Ağaçbaşı Yaylası'nda da heyelan meydana geldi. Yaylada mahsur kalan 2 kişi İlçe Özel İdare ekiplerince yolun temizlenmesinin ardından tahliye edildi.
ÇANAKÇI'DA METREKAREYE 306 KİLOGRAM YAĞIŞ
Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 14 saati aşkın süredir yağışın etkili olduğunu söyledi.
Meteorolojik verilere göre, ilçede metrekareye 306 kilogram yağış düştüğünü bildiren Kasım, "Çanakçı deresinde su debisi ciddi şekilde yükselmiş durumda. Şu anda can ve mal kaybı olabilecek bir durum yok. Alt yapımızda hasarlar söz konusu. Heyelanlarımız var, ekiplerimiz çalışıyor." dedi.
ARTVİN'DE DERE TAŞTI, KÖPRÜ YIKILDI
Artvin'de dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli sağanak nedeniyle Borçka’da dereler taşınca, bazı yol ve tarım arazilerini su bastı. Sel ve taşkınların yanı sıra irili ufaklı heyelanların meydana geldiği ilçede 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Doğal güzelliğiyle ünlü Karagöl’ün çevresindeki yürüyüş yolları ve piknik alanlarının büyük bölümü de göl seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı.
İlçenin Macahel Camili köyünde derenin debisinin artması sonucu köprü yıkılırken, köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler köprü çevresinde güvenlik önlemi alırken, belediye ve il özel idare ekipleri de iş makineleriyle sel temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
CAN KAYBI VAR MI?
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sel ve taşkınların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı, yağışların yarına kadar süreceğine dikkati çekerek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Can kaybının olmadığını, ekiplerin bölgede çalışmalarına devam ettiğini ve vatandaşların tahliye işlemlerinin sürdüğünü açıklayan Baydaş, "Burada bir koordinasyon toplantısı yapacağız. Buradan ayrıldıktan sonra da il geneli ile bir toplantı yapacağız. Allah afetten memleketimizi, milletimizi muhafaza etsin.Can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Bu manada tedbir alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'2 KÖPRÜMÜZDE SIKINTI VAR'
Baydaş Bağdai, "Dere kenarında olan yapılar var. Özellikle Fırtına Deresi içerisinde sürüklenen ve tahrip olan yerler var. Yolunda tahrip olduğunu gördük. 2 köprümüzde sıkıntı var. Bunlar köylerin bağlantı yollarını sağlayan köprüler. Bunların alternatiflerini işletiyoruz. Can kaybı yok ise devletimiz büyüktür. Fiziki tahribatları el birliği ile gidereceğiz.Şu an acil olan işlerimizden biri; Ayder Yaylası'na konaklayan vatandaşlarımız. Herhangi bir hayati problem yok. Orada gerekli tedbirleri alıyoruz. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz gerekli incelemeleri yapıyor. Onlarla toplantı yapacağız. İkizdere’de yolla ilgili problemimiz var. Mümkün olan en kısa sürede yolu açmamız lazım. Yağış devam ederken, dere rejimini korurken oradaki müdahalede zorlanıyoruz. İnşallah hızlı bir sürede ulaşmamız gereken yerlere ulaşacağız" dedi.
'YER YER 150-175 KİLOGRAM YAĞIŞ ALDIK'
Geceden beri çokça tahliyeler yapıldığını kaydeden Vali Baydaş, "Yer yer 150-175 kilogram yağış aldık. Bazı yerlerde 200 kilogram yağış oldu. Yarın öğlene kadar da Meteorolojinin belirlediği veri, 100 kilogram civarında bir yağış. Şehrimiz ülkenin en fazla yağış alan ili. 2 bin 500 kilogram metrekareye yıllık yağış ortalaması var. Altyapımız yağışı belli oranda absorbe etmeye müsait ama bir anda çok kısa bir süre içerisinde çok yoğun yağış aldığımız zaman birtakım tahribatlar meydana gelebiliyor. Birbirini zincirleme olarak etkileyebiliyor. En büyük tesellimiz, mutluluğumuz bir can kaybı yaşamamış olmamız. Yaralılarımız var. Allah sağlık sıhhat versin. Can kaybı olmadığı sürece fiziki hasar ve tahribatın tamamı devletimizin imkanları ile düzeltilecektir. Geceden beri çokça tahliyeler yaptık. Fındıklı'da ana deremiz yükselmişti. Sabaha karşı taşkın riskine karşı orada uyarılarda bulunduk. Çok şükür taşmadı." diye konuştu.
MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI
Yağışın ardından Ayder Yaylası yolu üzerinde devam eden yol çalışmasında heyelan meydana gelirken, yolun bir kısmı çöktü. Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa edilen Çamlıhemşin Tüneli inşaatındaki işçiler bu nedenle bölgede mahsur kaldı.
İşçilerin yardım talebi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İş makinelerinin yoğun çabası sonucu mahsur kalan işçiler güvenli alana çıkarıldı. Yetkililer, bölgede etkili olan yağışların yol açabileceği yeni heyelan riskine karşı vatandaşları uyardı.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
BİRÇOK İLDE RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in batı ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Rüzgarın da Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in batı ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AFAD: EN ÇOK YAĞIŞ İKİZDERE'YE DÜŞTÜ
AFAD Rize İl Müdürlüğü, Rize'deki sel, taşkın ve heyelanlarla ilgili açıklama yaptı. AFAD Rize İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte kentte en çok yağışın 161,8 milimetre ile İkizdere ilçesinde ölçüldüğü bildirildi. Açıklamada, yağış sonrası Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan 5 kişi, ekiplerin yaptıkları çalışmayla yaralı olarak kurtarıldığı aktarıldı. Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra köyü ile Tunca beldesinde de su birikintisi oluşan yolda araçlarıyla seyir halinde olan 9 kişinin, sel sularına kapılmak üzereyken ev ile tesise sığındıkları, ihbar üzerine bu kişilerin güvenli alanlara tahliye edildikleri belirtildi.
BUNGALOVLAR SELE KAPILDI
Meteorolojiden alınan bilgiye göre; yağışların saat 18.00'e kadar devam edeceği bildirilirken; Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolu üzerinde boş haldeki 2 bungalov sele kapıldı.
Diğer yandan kent genelinde 343 köyden 26'sının ana yolu, sel, taşkın ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken; İl Özel İdaresi, DSİ ve Karayolları ekipleri de iş makineleriyle menfez temizleme ve heyelan temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
KÖPRÜ ÇÖKTÜ YOLLAR KAPANDI
Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü, bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Şenyamaç köyündeki işletmenin sahibi Ali Navdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın gece etkisini artırdığını söyledi.
Jandarma ve AFAD'ın köprüyü çökme riskine karşı kapattıklarını dile getiren Navdar, "Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. O anda kimse yoktu köprüde çünkü. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü." diye konuştu.
AYDER YAYLASI'NIN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Heyelanlar sonucu kentteki bazı yollar ulaşıma kapandı. Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor.
AFAD EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Rize'de saatte metrekareye 75 kilogram yağışın düşmesiyle meydana gelen sel, taşkın ve heyelanlarda Ardeşen, Kalkandere, Fındıklı ve Pazar ilçelerinde mahsur kalan 15 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
RİZE'DE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu.
Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.
Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerindeki su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar meydana geldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Efe Mandıracı kimdir, kaç yaşında, nereli? Efe Mandıracı boyu kaç? İşte oynadığı takımlar…
- 20 Eylül maç programı: Bugün hangi maçlar oynanacak? Karşılaşmalar saat kaçta, hangi kanalda?
- Bankalarda emekli promosyon rekabeti kızıştı! Hangi banka ne kadar veriyor, şartlar neler? İşte promosyon tutarları…
- TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ | TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, şartlar neler? 3+1, 2+1 konutlarında taksitler ne kadar olacak?
- Bu hafta sonu sınav var mı, kimler ter dökecek? İşte 20-21 Eylül 2025 sınav takvimi
- Güneş sizi yanıltmasın! Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak
- Milyonları ekrana kilitledi: Aşk ve Gözyaşı ilk bölümde neler oldu? Meyra’nın beynindeki tümör Selim’in boşanma kararını etkileyecek mi?
- Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal kimdir, nereli? Hangi görevlerde bulundu?
- Aşk ve Gözyaşı dizisinin Harun’u Lorin Merhart kimdir, kaç yaşında nereli? Rol aldığı dizi ve filmler…
- 2025-2026 EUROLEAGUE TAKVİMİ | Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
- Aşk ve Gözyaşı dizisinin Aziz Yüksel’i Kubilay Tunçer kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
- Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli mi, oyuncuları kim?