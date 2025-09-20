CANLI | Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e uyarı! Rize'de sağanak alarmı! Köprü çöktü, vatandaşlar mahsur kaldı

12:45 20 Eylül 2025

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sel ve taşkınların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı, yağışların yarına kadar süreceğine dikkati çekerek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Can kaybının olmadığını, ekiplerin bölgede çalışmalarına devam ettiğini ve vatandaşların tahliye işlemlerinin sürdüğünü açıklayan Baydaş, "Burada bir koordinasyon toplantısı yapacağız. Buradan ayrıldıktan sonra da il geneli ile bir toplantı yapacağız. Allah afetten memleketimizi, milletimizi muhafaza etsin.Can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Bu manada tedbir alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'2 KÖPRÜMÜZDE SIKINTI VAR'

Baydaş Bağdai, "Dere kenarında olan yapılar var. Özellikle Fırtına Deresi içerisinde sürüklenen ve tahrip olan yerler var. Yolunda tahrip olduğunu gördük. 2 köprümüzde sıkıntı var. Bunlar köylerin bağlantı yollarını sağlayan köprüler. Bunların alternatiflerini işletiyoruz. Can kaybı yok ise devletimiz büyüktür. Fiziki tahribatları el birliği ile gidereceğiz.Şu an acil olan işlerimizden biri; Ayder Yaylası'na konaklayan vatandaşlarımız. Herhangi bir hayati problem yok. Orada gerekli tedbirleri alıyoruz. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz gerekli incelemeleri yapıyor. Onlarla toplantı yapacağız. İkizdere’de yolla ilgili problemimiz var. Mümkün olan en kısa sürede yolu açmamız lazım. Yağış devam ederken, dere rejimini korurken oradaki müdahalede zorlanıyoruz. İnşallah hızlı bir sürede ulaşmamız gereken yerlere ulaşacağız" dedi.

'YER YER 150-175 KİLOGRAM YAĞIŞ ALDIK'

Geceden beri çokça tahliyeler yapıldığını kaydeden Vali Baydaş, "Yer yer 150-175 kilogram yağış aldık. Bazı yerlerde 200 kilogram yağış oldu. Yarın öğlene kadar da Meteorolojinin belirlediği veri, 100 kilogram civarında bir yağış. Şehrimiz ülkenin en fazla yağış alan ili. 2 bin 500 kilogram metrekareye yıllık yağış ortalaması var. Altyapımız yağışı belli oranda absorbe etmeye müsait ama bir anda çok kısa bir süre içerisinde çok yoğun yağış aldığımız zaman birtakım tahribatlar meydana gelebiliyor. Birbirini zincirleme olarak etkileyebiliyor. En büyük tesellimiz, mutluluğumuz bir can kaybı yaşamamış olmamız. Yaralılarımız var. Allah sağlık sıhhat versin. Can kaybı olmadığı sürece fiziki hasar ve tahribatın tamamı devletimizin imkanları ile düzeltilecektir. Geceden beri çokça tahliyeler yaptık. Fındıklı'da ana deremiz yükselmişti. Sabaha karşı taşkın riskine karşı orada uyarılarda bulunduk. Çok şükür taşmadı." diye konuştu.