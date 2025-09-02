CHP İstanbul il yönetimi görevden alındı! Özgür Çelik’in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Yönetime Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap getirildi. CHP MYK saat 17'de olağanüstü toplanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN