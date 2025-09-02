02 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP İstanbul il yönetimi görevden alındı! Özgür Çelik’in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı
CHP İstanbul il yönetimi görevden alındı! Özgür Çelik’in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı

CHP İstanbul il yönetimi görevden alındı! Özgür Çelik’in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2025 15:54
Güncelleme:02.09.2025 16:08
İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Yönetime Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap getirildi. CHP MYK saat 17'de olağanüstü toplanacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP İstanbul il yönetimi görevden alındı! Özgür Çelik’in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı
Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?
Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?
Gürsel Tekin’den ilk açıklama
Gürsel Tekin’den ilk açıklama
CHP İstanbul il yönetimi görevden alındı
CHP İstanbul il yönetimi görevden alındı
Şehrimizde terör örgütü mensubu bulunmamaktadır
"Şehrimizde terör örgütü mensubu bulunmamaktadır"
Başkan Erdoğan’dan Çin dönüşü önemli mesajlar
Başkan Erdoğan’dan Çin dönüşü önemli mesajlar
CHP yargıyı etkilemekten kaçınmalı
"CHP yargıyı etkilemekten kaçınmalı"
İBB soruşturmasında 2 isme kırmızı bülten
İBB soruşturmasında 2 isme kırmızı bülten
MİT’ten siber dolandırıcılık çetesine operasyon!
MİT'ten siber dolandırıcılık çetesine operasyon!
3 milyon Uygur getiriliyor haberine yalanlama!
"3 milyon Uygur getiriliyor" haberine yalanlama!
Kurultay davasına geri sayım!
Kurultay davasına geri sayım!
Kılıçdaroğlu mu göreve gelecek?
Kılıçdaroğlu mu göreve gelecek?
Beykoz Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması
Beykoz Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması
Daha Fazla Video Göster