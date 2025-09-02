02 Eylül 2025, Salı
Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı! Detaylar A Haber'de
İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin 8 Ekim 2023 yılında görülen davada karar çıktı. CHP'de bomba etkisi yaratan gelişmeye ilişkin A Haber Muhabiri Erşan Karaca CHP İl Merkezi önünden son gelişmeleri aktararak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saat 17'00'de CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplandığını bildirdi.