02 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı! Detaylar A Haber'de
Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı! Detaylar A Haber’de

Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı! Detaylar A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2025 18:26
İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin 8 Ekim 2023 yılında görülen davada karar çıktı. CHP'de bomba etkisi yaratan gelişmeye ilişkin A Haber Muhabiri Erşan Karaca CHP İl Merkezi önünden son gelişmeleri aktararak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saat 17'00'de CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplandığını bildirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı! Detaylar A Haber’de
Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı!
Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı!
196 delege görevden alındı! CHP olağanüstü toplandı
196 delege görevden alındı! CHP olağanüstü toplandı
CHP İstanbul İl yönetimi görevden alındı!
CHP İstanbul İl yönetimi görevden alındı!
Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?
Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?
Gürsel Tekin’den ilk açıklama
Gürsel Tekin’den ilk açıklama
CHP İstanbul il yönetimi görevden alındı
CHP İstanbul il yönetimi görevden alındı
Şehrimizde terör örgütü mensubu bulunmamaktadır
"Şehrimizde terör örgütü mensubu bulunmamaktadır"
Başkan Erdoğan’dan Çin dönüşü önemli mesajlar
Başkan Erdoğan’dan Çin dönüşü önemli mesajlar
CHP yargıyı etkilemekten kaçınmalı
"CHP yargıyı etkilemekten kaçınmalı"
İBB soruşturmasında 2 isme kırmızı bülten
İBB soruşturmasında 2 isme kırmızı bülten
MİT’ten siber dolandırıcılık çetesine operasyon!
MİT'ten siber dolandırıcılık çetesine operasyon!
3 milyon Uygur getiriliyor haberine yalanlama!
"3 milyon Uygur getiriliyor" haberine yalanlama!
Daha Fazla Video Göster