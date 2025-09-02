02 Eylül 2025, Salı

Gürsel Tekin'den ilk açıklama: CHP'yi artık CHP'liler yönetecek
Gürsel Tekin’den ilk açıklama: CHP’yi artık CHP’liler yönetecek

Gürsel Tekin’den ilk açıklama: CHP’yi artık CHP’liler yönetecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 16:10
Gürsel Tekin yaptığı açıklamada "Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP'yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP'li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP'yi CHP'liler yönetecek" dedi.
